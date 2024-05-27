Тверские власти запретили фестиваль реконструкторов «Былинный берег»

Фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег» с 2011 года проводится в Тверской области. Организаторы сообщили, что местные власти не разрешили мероприятие по соображениям безопасности. Они ищут другую площадку

Власти Тверской области не разрешили провести фестиваль «Былинный берег», на котором устраивают историческую реконструкцию и проводят рок-концерт, сообщили организаторы в соцсети «Вконтакте».

По словам руководителя мероприятия Антона Жерягина, организаторы получили решение антитеррористической комиссии Кимрского муниципального округа о том, что фестиваль нельзя провести на территории муниципалитета по соображениям безопасности. То же касается тематического фестиваля «Фэнтези Фест».

«Нам сообщили, что это консолидированная позиция надзорных органов региона. При этом ни с одним из ответов надзорных органов мы ознакомлены не были», — говорится в сообщении. Организаторы предположили, что отказ может быть связан «с личной заинтересованностью ряда лиц на местном уровне», и пообещали найти новую площадку для проведения фестиваля.

«Былинный берег» — фестиваль исторической реконструкции, посвященный эпохе Древней Руси и Скандинавии, он с 2011 года проводится в Тверской области — у деревни Топорок в Кимрском районе. В этом году мероприятие, рассчитанное на 10 тыс. посетителей, было запланировано на 19–21 июля. Среди участников музыкальной программы заявлены группы «Мельница», «Нейромонах Феофан», «Тролль гнёт ель» и другие.

«Фэнтези Фест»должен был пройти там же 26-28 июля, на него пригласили группы «Ария» и «Эпидемия», исполнителей Rock Privet и Green Apelsin и других.

В феврале стало известно, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли в пятый раз подряд. В последний раз он проходил в 2019-м, затем его ежегодно переносили. Организаторы сообщили, что не смогут обеспечить безопасность зрителей, персонала и артистов.