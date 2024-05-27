Тверские власти запретили фестиваль реконструкторов «Былинный берег»
Власти Тверской области не разрешили провести фестиваль «Былинный берег», на котором устраивают историческую реконструкцию и проводят рок-концерт, сообщили организаторы в соцсети «Вконтакте».
По словам руководителя мероприятия Антона Жерягина, организаторы получили решение антитеррористической комиссии Кимрского муниципального округа о том, что фестиваль нельзя провести на территории муниципалитета по соображениям безопасности. То же касается тематического фестиваля «Фэнтези Фест».
«Нам сообщили, что это консолидированная позиция надзорных органов региона. При этом ни с одним из ответов надзорных органов мы ознакомлены не были», — говорится в сообщении. Организаторы предположили, что отказ может быть связан «с личной заинтересованностью ряда лиц на местном уровне», и пообещали найти новую площадку для проведения фестиваля.
«Былинный берег» — фестиваль исторической реконструкции, посвященный эпохе Древней Руси и Скандинавии, он с 2011 года проводится в Тверской области — у деревни Топорок в Кимрском районе. В этом году мероприятие, рассчитанное на 10 тыс. посетителей, было запланировано на 19–21 июля. Среди участников музыкальной программы заявлены группы «Мельница», «Нейромонах Феофан», «Тролль гнёт ель» и другие.
«Фэнтези Фест»должен был пройти там же 26-28 июля, на него пригласили группы «Ария» и «Эпидемия», исполнителей Rock Privet и Green Apelsin и других.
В феврале стало известно, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли в пятый раз подряд. В последний раз он проходил в 2019-м, затем его ежегодно переносили. Организаторы сообщили, что не смогут обеспечить безопасность зрителей, персонала и артистов.
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