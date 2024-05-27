На Украине погиб уралец, оправданный за расстрел четырех человек
В селе Миасское в Челябинской области похоронили Александра Григорьева, он был участником военной операции на Украине и погиб в результате атаки беспилотника, сообщил портал 74.ru со ссылкой на бывшего адвоката военнослужащего Алексея Пешкова.
РБК обратился за комментарием к бывшему адвокату Григорьева Алексею Пешкову.
По словам Пешкова, Григорьева мобилизовали в октябре 2022 года, он был оператором дронов. «За почти полтора года службы Александру вручили Орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова, Жукова и «За Отвагу». Последней бойца наградили 9 мая этого года. Спустя четыре дня он погиб», — рассказал бывший адвокат военнослужащего.
В Миасском у Григорьева остались жена и двое детей, на его похороны пришли более 200 человек, отметил Пешков.
В 2016 году Григорьев стал фигурантом громкого уголовного дела об убийстве четырех человек и ранении еще одного. Они в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом мужчины, избили его и угрожали семье. Григорьев застрелил четырех нападавших и был оправдан. Следователи сочли его действия соответствующими пределам необходимой обороны.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?