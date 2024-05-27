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Военная операция на Украине ,  
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На Украине погиб уралец, оправданный за расстрел четырех человек

Оправданный за расстрел четырех человек житель Миасского погиб на спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Уроженец села Миасское Александр Григорьев погиб в результате удара беспилотника, он был оператором дронов, сообщил его бывший адвокат. В 2016 году мужчину оправдали за расстрел четырех человек при нападении на его дом
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В селе Миасское в Челябинской области похоронили Александра Григорьева, он был участником военной операции на Украине и погиб в результате атаки беспилотника, сообщил портал 74.ru со ссылкой на бывшего адвоката военнослужащего Алексея Пешкова.

РБК обратился за комментарием к бывшему адвокату Григорьева Алексею Пешкову.

По словам Пешкова, Григорьева мобилизовали в октябре 2022 года, он был оператором дронов. «За почти полтора года службы Александру вручили Орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова, Жукова и «За Отвагу». Последней бойца наградили 9 мая этого года. Спустя четыре дня он погиб», — рассказал бывший адвокат военнослужащего.

В Миасском у Григорьева остались жена и двое детей, на его похороны пришли более 200 человек, отметил Пешков.

В 2016 году Григорьев стал фигурантом громкого уголовного дела об убийстве четырех человек и ранении еще одного. Они в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом мужчины, избили его и угрожали семье. Григорьев застрелил четырех нападавших и был оправдан. Следователи сочли его действия соответствующими пределам необходимой обороны.

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Фото:podsluhanolivny2019 / VK
Пешков отметил, что после судебного разбирательства его подзащитный «не сломался» и «был востребованным специалистом на гражданке». «Он был мастером. Прошел какие только мог курсы, касающиеся работы газоэлектросварщиком и электросварщиком. У него все лицензии, все категории были. Таких людей наперечет, наверное, во всей области», — добавил собеседник 74.ru. 

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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Виктория Хабарова
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