На Украине погиб уралец, оправданный за расстрел четырех человек

Уроженец села Миасское Александр Григорьев погиб в результате удара беспилотника, он был оператором дронов, сообщил его бывший адвокат. В 2016 году мужчину оправдали за расстрел четырех человек при нападении на его дом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В селе Миасское в Челябинской области похоронили Александра Григорьева, он был участником военной операции на Украине и погиб в результате атаки беспилотника, сообщил портал 74.ru со ссылкой на бывшего адвоката военнослужащего Алексея Пешкова.

РБК обратился за комментарием к бывшему адвокату Григорьева Алексею Пешкову.

По словам Пешкова, Григорьева мобилизовали в октябре 2022 года, он был оператором дронов. «За почти полтора года службы Александру вручили Орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова, Жукова и «За Отвагу». Последней бойца наградили 9 мая этого года. Спустя четыре дня он погиб», — рассказал бывший адвокат военнослужащего.

В Миасском у Григорьева остались жена и двое детей, на его похороны пришли более 200 человек, отметил Пешков.

В 2016 году Григорьев стал фигурантом громкого уголовного дела об убийстве четырех человек и ранении еще одного. Они в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом мужчины, избили его и угрожали семье. Григорьев застрелил четырех нападавших и был оправдан. Следователи сочли его действия соответствующими пределам необходимой обороны.

Пешков отметил, что после судебного разбирательства его подзащитный «не сломался» и «был востребованным специалистом на гражданке». «Он был мастером. Прошел какие только мог курсы, касающиеся работы газоэлектросварщиком и электросварщиком. У него все лицензии, все категории были. Таких людей наперечет, наверное, во всей области», — добавил собеседник 74.ru.