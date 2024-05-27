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Военная операция на Украине ,  
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В Чернигове театр заявил об угрозе закрытия из-за мобилизации сотрудников

Черниговский драмтеатр заявил об угрозе закрытия из-за мобилизации сотрудников
Сюжет
Военная операция на Украине
34 сотрудника Черниговского драмтеатра получили повестки в военкомат, в том числе семь артистов. Из-за этого учреждению придется приостановить работу, заявил худрук
Мобилизованные работники театра
Мобилизованные работники театра (Фото: chernihivtheatre / _alyoshka._ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Черниговский драматический театр пришло письмо о вызове в военкомат 34 человек, нехватка персонала грозит закрытием театра, сообщил «Суспiльне» его худрук Андрей Бакиров.

«Наш театр, неизвестно, на какое время, но будет закрыт. Мы практически ничего не можем сделать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все находятся в таком шоке. Почти всех мужчин забрали. Остались те, у кого по какой-то причине есть бронь, а также молодой актер, которому 24 года, который учится, и пенсионеры», — рассказал Бакиров. На сайте театра и в его соцсетях пока нет объявлений о приостановке работы.

По словам худрука, мобилизованы семь актеров (в том числе 56-летний артист), два звукооператора, монтажер, скрипач и 59-летний водитель. Из всех 34 человек (среди них были и те, кто уже служит в ВСУ), вызванных в военкомат, большинство отправились на обучение, 7–8 человек — на дообследование (в том числе водитель).

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В апреле и.о. главы Минкультуры Украины Ростислав Карандеев сообщал, что государство будет бронировать от мобилизации работников театров, музыкальных заведений, цирков, медиа. Возмущение в обществе по поводу этого он называл «примитивной оценкой их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране». 20 мая чиновник сообщил, что бронь получили 40% сотрудников учреждений, подведомственных Минкульту, передавала «Страна».

Бакиров рассказал, что театр подавал заявку на отсрочку для работников, но не получил статус критически важного предприятия для региона.

Еще один черниговский театр, молодежный, столкнулся с проблемами из-за мобилизации артистов. Там в мае из-за этого отменили два спектакля — «Зачарованная Десна» и «Бравый солдат Швейк».

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мобилизация Чернигов театр Военная операция на Украине
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