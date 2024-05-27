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«Ноги не поломайте». Глава Хабаровского края отчитал мэра за бульвары

Глава Хабаровского края фразой «ноги не поломайте» отчитал мэра за бульвары
Хабаровчане о власти ничего хорошего не думают, когда гуляют по разбитым тротуарам в центре города, указал врио губернатора. «Вы, товарищ мэр, ноги не поломайте», — сказал он

«Ноги не поломайте». Глава Хабаровского края отчитал мэра за бульвары
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Бульвары в Хабаровске выглядят ужасающе: дорожки и бордюры разбиты, вокруг ямы и лужи, а цветут только одуванчики, написал в телеграм-канале врио губернатора края Дмитрий Демешин. Он возглавил регион в середине мая, после того как прошлый губернатор— Михаил Дегтярев — был назначен министром спорта.

«Что думают люди, которые прогуливаются по таким бульварам, о городской и региональной власти? Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! И начать хотя бы с работ, которые не требуют больших затрат: заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки», — добавил Демешин.

Демешин опубликовал видео прогулки с хабаровским мэром Сергеем Кравчуком по Амурскому бульвару, во время которой отчитывал чиновника.

«Ну стыдно за дорожное хозяйство, — указал он. — Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте. Здесь, по этим тротуарам, здесь не ходите, наверное. И чиновники городские, наверное, не ходят. Здесь только, наверное, не ходить, а прыгать можно».

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Демешин также раскритиковал состояние автомобильных дорог и запланированные сроки их ремонта. Проспект 60-летия Октября в Хабаровске намерены починить к 2028 году.

«Ни меня, ни людей не устраивают планы до 2028 года. Мы оставшиеся километры будем делать еще три года? Это издевательство! Люди будут стоять в пробках, мучиться. Поэтому поручаю эти сроки сократить. Деньги найдем. Изыщем один миллиард, чтобы закончить проспект в 2026 году. Это крайний срок!» — заявил врио губернатора.

Демешину 47 лет. Карьеру он начал в прокуратуре Московской области, в разные годы был помощником прокурора в Коломне, прокурором в Мытищах, а в 2008–2012 годах был первым заместителем прокурора Ростовской области Валерия Кузнецова, после чего на два года стал прокурором Калужской области. С 2019 по 2024 год был заместителем генпрокурора России.

Он окончил «школу губернаторов» — программу РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

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