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«Коммерсантъ» узнал о прекращении в судах дела о махинациях на ₽500 млн

«Ъ»: дело о хищении ₽500 млн в судах закрыли из-за истечения срока давности
Дело о махинациях с переводчиками в судах возбудили в 2020 году, на протяжении четырех лет из почти 900 свидетелей опросить удалось лишь 13. Судья вернул материалы дела прокурору для устранения нарушений УПК
Вячеслав Липезин (в центре)
Вячеслав Липезин (в центре) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уголовное дело о махинациях на 500 млн руб. в судебной системе Москвы и Подмосковья закрыли в связи с истечением срока давности, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Дело возбудили в 2020 году в отношении бывших руководителя судебного управления по столице Вячеслава Липезина, его заместителей Любови Лопатиной и Игоря Кудрявцева, экс-начальника подмосковного управления Валерия Кузьмича и его заместителя Евгении Титовой. Их обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий — ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Также по делу проходили менеджеры ООО «Рабикон К» Татьяна Пороскун, Светлана Ечина и Елена Кондратюк. Их обвинили только в мошенничестве.

После четырех лет разбирательства в обстоятельствах хищения 500 млн руб., выделенных из бюджета на оплату услуг переводчиков, суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

Все четыре года слушаний процесс находился в начальной стадии, в том числе из-за регулярных переносов заседаний в связи с болезнью то подсудимых, то адвокатов, отмечает газета. Из почти 900 свидетелей обвинения допросить успели только 13 человек. В отношении Кузьмича и Титовой уже прекращено уголовное преследование в связи с истекшими сроками давности, у других подсудимых они заканчиваются в декабре 2024 года.

В итоге судья Сергей Степанов не смог вынести ни приговор, ни другое решение по делу и вернул все материалы дела прокурору для устранения нарушений.

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По мнению следователей, организатором махинаций является объявленная в международный розыск Ираида Ландаренко. В 2004 году она учредила компанию «Рабикон К», специализирующуюся на переводческих услугах. С 2006 года основными клиентами организации были суды сначала Москвы, затем Московской области. Вступив в сговор с Липезиным и Кузьмичом, которые тогда руководили судебными управлениями двух регионов, Ландаренко разработала вместе с ними схему хищений бюджетных средств, выделяемых на оплату труда переводчиков в судах, считает следствие.

Согласно материалам дела, участники преступной группы в 2012–2014 годах с помощью лингвистов организовали в офисе «Рабикон К» массовую подделку судебных решений. Новые документы, как уточнили следователи, значительно увеличивали количеству отработанных переводчиками часов и, как следствие, выплат. Чиновники, вовлеченные в схему, оплачивали поступающие счета, не проверяя суммы в судебных решениях, полагает обвинение.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые похитили более 300 млн руб., выделенных из бюджета судам Москвы, и еще свыше 200 млн руб., направленных в 2012–2013 годах для оплаты переводчиков в судах Подмосковья.

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Теги
Мир Ландау
мошенничество Москва Московская область суды переводчик
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