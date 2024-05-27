«Коммерсантъ» узнал о прекращении в судах дела о махинациях на ₽500 млн

Дело о махинациях с переводчиками в судах возбудили в 2020 году, на протяжении четырех лет из почти 900 свидетелей опросить удалось лишь 13. Судья вернул материалы дела прокурору для устранения нарушений УПК

Вячеслав Липезин (в центре) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уголовное дело о махинациях на 500 млн руб. в судебной системе Москвы и Подмосковья закрыли в связи с истечением срока давности, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Дело возбудили в 2020 году в отношении бывших руководителя судебного управления по столице Вячеслава Липезина, его заместителей Любови Лопатиной и Игоря Кудрявцева, экс-начальника подмосковного управления Валерия Кузьмича и его заместителя Евгении Титовой. Их обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий — ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Также по делу проходили менеджеры ООО «Рабикон К» Татьяна Пороскун, Светлана Ечина и Елена Кондратюк. Их обвинили только в мошенничестве.

После четырех лет разбирательства в обстоятельствах хищения 500 млн руб., выделенных из бюджета на оплату услуг переводчиков, суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

Все четыре года слушаний процесс находился в начальной стадии, в том числе из-за регулярных переносов заседаний в связи с болезнью то подсудимых, то адвокатов, отмечает газета. Из почти 900 свидетелей обвинения допросить успели только 13 человек. В отношении Кузьмича и Титовой уже прекращено уголовное преследование в связи с истекшими сроками давности, у других подсудимых они заканчиваются в декабре 2024 года.

В итоге судья Сергей Степанов не смог вынести ни приговор, ни другое решение по делу и вернул все материалы дела прокурору для устранения нарушений.

По мнению следователей, организатором махинаций является объявленная в международный розыск Ираида Ландаренко. В 2004 году она учредила компанию «Рабикон К», специализирующуюся на переводческих услугах. С 2006 года основными клиентами организации были суды сначала Москвы, затем Московской области. Вступив в сговор с Липезиным и Кузьмичом, которые тогда руководили судебными управлениями двух регионов, Ландаренко разработала вместе с ними схему хищений бюджетных средств, выделяемых на оплату труда переводчиков в судах, считает следствие.

Согласно материалам дела, участники преступной группы в 2012–2014 годах с помощью лингвистов организовали в офисе «Рабикон К» массовую подделку судебных решений. Новые документы, как уточнили следователи, значительно увеличивали количеству отработанных переводчиками часов и, как следствие, выплат. Чиновники, вовлеченные в схему, оплачивали поступающие счета, не проверяя суммы в судебных решениях, полагает обвинение.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые похитили более 300 млн руб., выделенных из бюджета судам Москвы, и еще свыше 200 млн руб., направленных в 2012–2013 годах для оплаты переводчиков в судах Подмосковья.