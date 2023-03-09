Умер раскритикованный Хрущевым художник-авангардист Борис Жутовский

Художник Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет. Он был одним из участников выставки «30 лет МОСХ» в Манеже, которую в свое время раскритиковал Хрущев, требуя сослать ее участниов на лесозаготовки.

Борис Жутовский (Фото: Великжанин Виктор / ТАСС)

Советский и российский художник-авангардист, иллюстратор и писатель Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил политолог Аркадий Дубнов в своем Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена). Причину смерти художника он не уточнил.

Борис Жутовский родился в декабре 1932 года в Москве, окончил отделение художников книги Московского Полиграфического института, после чего работал на Урале. В 1957 году художник вернулся в Москву, где продолжил карьеру как иллюстратор и дизайнер книг.

Выставлять собственные картины начал с 1959 года. Жутовский — один из участников выставки «30 лет МОСХ» в Манеже, которая прошла в декабре 1962 года. Она была приурочена к 30-летию Московского отделения Союза художников. Выставка стала известна тем, что посетивший ее лидер СССР Никита Хрущев раскритиковал творчество художников, требуя сослать их на лесозаготовки. В 2011 году Борис Жутовский рассказывал, что через несколько лет после инцидента Хрущев лично извинился перед художником.

Одна из самых известных работ Бориса Жутовского — портретная серия выдающихся людей России и СССР, состоящая из более 300 картин. В серию вошли портреты правозащитника Андрея Сахарова, поэта Булата Окуджавы, Никиты Хрущева.