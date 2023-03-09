Умер раскритикованный Хрущевым художник-авангардист Борис Жутовский

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
NYT узнал о блокировке Пентагоном передачи в Гаагу материалов по России Политика, 01:58
Reuters узнал о планах Австралии купить у США подлодки в рамках AUKUS Политика, 01:43
Посол в США заявил о нежелании России быть «джунглями» в руках Запада Политика, 01:32
Госдеп заявил о «вдохновленном Кремлем» грузинском законе об иноагентах Политика, 01:10
Умер раскритикованный Хрущевым художник-авангардист Борис Жутовский Общество, 01:08
«Бавария» выбила ПСЖ с Месси из плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:56
Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал «демократического успеха» Политика, 00:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Мишустин сыграл на рояле мелодию из «Юноны и Авось» Политика, 00:12
Провалятся ли МЮ и клуб Черчесова. Главное о дне плей-офф Лиги Европы Спорт, 00:00
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 08 мар, 23:57
В Венгрии потребовали «большего уважения» к стране от Швеции и Финляндии Политика, 08 мар, 23:42
Спецназ разогнал протестующих, окруживших здание парламента в Тбилиси Политика, 08 мар, 23:08
Умер муж Дарьи Донцовой Общество, 08 мар, 22:50
В Херсонской области усилят систему ПВО и проверки на блокпостах Политика, 08 мар, 22:46
Общество ,  
0 

Умер раскритикованный Хрущевым художник-авангардист Борис Жутовский

Художник Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет. Он был одним из участников выставки «30 лет МОСХ» в Манеже, которую в свое время раскритиковал Хрущев, требуя сослать ее участниов на лесозаготовки.
Борис Жутовский
Борис Жутовский (Фото: Великжанин Виктор / ТАСС)

Советский и российский художник-авангардист, иллюстратор и писатель Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил политолог Аркадий Дубнов в своем Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена). Причину смерти художника он не уточнил.

Борис Жутовский родился в декабре 1932 года в Москве, окончил отделение художников книги Московского Полиграфического института, после чего работал на Урале. В 1957 году художник вернулся в Москву, где продолжил карьеру как иллюстратор и дизайнер книг.

Выставлять собственные картины начал с 1959 года. Жутовский — один из участников выставки «30 лет МОСХ» в Манеже, которая прошла в декабре 1962 года. Она была приурочена к 30-летию Московского отделения Союза художников. Выставка стала известна тем, что посетивший ее лидер СССР Никита Хрущев раскритиковал творчество художников, требуя сослать их на лесозаготовки. В 2011 году Борис Жутовский рассказывал, что через несколько лет после инцидента Хрущев лично извинился перед художником.

Одна из самых известных работ Бориса Жутовского — портретная серия выдающихся людей России и СССР, состоящая из более 300 картин. В серию вошли портреты правозащитника Андрея Сахарова, поэта Булата Окуджавы, Никиты Хрущева.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
художник Авангард Никита Хрущев
Материалы по теме
Умер муж Дарьи Донцовой
Общество
Умер главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Нечаев
Общество
В Италии умер журналист, вывезший из СССР рукопись «Доктора Живаго»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter