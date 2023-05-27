«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Траектория падения»

«Траектория падения» француженки Жюстин Трие удостоилась главной награды Каннского кинофестиваля. Вторую по значимости награду — «Гран-при» — получил фильм «Зона интереса» британского режиссера Джонатана Глейзера

Жюстин Трие (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Траектория падения» (Anatomie d’une chute, 2023) французского режиссера Жюстин Трие, трансляцию награждения вел YouTube-канал фестиваля.

Выступая на сцене Дворца фестивалей, Трие сказала, что «посвящает свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить собственный фильм». «У меня на это ушло 15 лет», — отметила режиссер.

Фильм «Траектория падения» рассказывает о писательнице, которую арестовывают по подозрению в убийстве мужа. Единственным свидетелем по делу проходит их незрячий сын, который по ходу фильма начинает сомневаться в невиновности матери. Главную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер. 44-летняя Трие стала третьей женщиной-режиссером, завоевавшей главный приз Канн.

Вторую по значимости награду — «Гран-при» — получил фильм «Зона интереса» британского режиссера Джонатана Глейзера.

Сыгравший в фильме «Прекрасные дни» японский актер Кодзи Якусё получил приз за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар, сыгравшая в фильме «О сухой траве».

76-й Каннский кинофестиваль стартовал во Франции 18 мая. В основной конкурс вошел 21 фильм, в том числе «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Клуб Зеро» Джессики Хаузнер, «Прекрасные дни» Вима Вендерса. Фильмов из России в этом году представлено не было

В этом году фестиваль проходил на фоне напряженной обстановки во Франции, с конца января охваченной протестами против пенсионной реформы правительства, предполагающей повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 22 апреля объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль из-за пенсионной реформы.