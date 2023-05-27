«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Траектория падения»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Траектория падения» (Anatomie d’une chute, 2023) французского режиссера Жюстин Трие, трансляцию награждения вел YouTube-канал фестиваля.
Выступая на сцене Дворца фестивалей, Трие сказала, что «посвящает свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить собственный фильм». «У меня на это ушло 15 лет», — отметила режиссер.
Фильм «Траектория падения» рассказывает о писательнице, которую арестовывают по подозрению в убийстве мужа. Единственным свидетелем по делу проходит их незрячий сын, который по ходу фильма начинает сомневаться в невиновности матери.
Главную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер. 44-летняя Трие стала третьей женщиной-режиссером, завоевавшей главный приз Канн.
Вторую по значимости награду — «Гран-при» — получил фильм «Зона интереса» британского режиссера Джонатана Глейзера.
Сыгравший в фильме «Прекрасные дни» японский актер Кодзи Якусё получил приз за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар, сыгравшая в фильме «О сухой траве».
76-й Каннский кинофестиваль стартовал во Франции 18 мая. В основной конкурс вошел 21 фильм, в том числе «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Клуб Зеро» Джессики Хаузнер, «Прекрасные дни» Вима Вендерса. Фильмов из России в этом году представлено не было
В этом году фестиваль проходил на фоне напряженной обстановки во Франции, с конца января охваченной протестами против пенсионной реформы правительства, предполагающей повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 22 апреля объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль из-за пенсионной реформы.
Первый Каннский фестиваль состоялся в 1946 году, а затем проходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 годов. Самым большим успехом отечественной кинематографии в Канне стал в 1958 году фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и собрала лишь в одной Франции более 5,5 млн зрителей, войдя в тройку лидеров французского проката.