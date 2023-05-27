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Общество ,  
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«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Траектория падения»

«Золотую пальмовую ветвь» Канн получила «Траектория падения» француженки Жюстин Трие
«Траектория падения» француженки Жюстин Трие удостоилась главной награды Каннского кинофестиваля. Вторую по значимости награду — «Гран-при» — получил фильм «Зона интереса» британского режиссера Джонатана Глейзера
Жюстин Трие &nbsp;
Жюстин Трие   (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Траектория падения» (Anatomie d’une chute, 2023) французского режиссера Жюстин Трие, трансляцию награждения вел YouTube-канал фестиваля.

Выступая на сцене Дворца фестивалей, Трие сказала, что «посвящает свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить собственный фильм». «У меня на это ушло 15 лет», — отметила режиссер.

Фильм «Траектория падения» рассказывает о писательнице, которую арестовывают по подозрению в убийстве мужа. Единственным свидетелем по делу проходит их незрячий сын, который по ходу фильма начинает сомневаться в невиновности матери.

Главную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер. 44-летняя Трие стала третьей женщиной-режиссером, завоевавшей главный приз Канн.

Вторую по значимости награду — «Гран-при» — получил фильм «Зона интереса» британского режиссера Джонатана Глейзера.

Сыгравший в фильме «Прекрасные дни» японский актер Кодзи Якусё получил приз за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар, сыгравшая в фильме «О сухой траве».

76-й Каннский кинофестиваль стартовал во Франции 18 мая. В основной конкурс вошел 21 фильм, в том числе «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Клуб Зеро» Джессики Хаузнер, «Прекрасные дни» Вима Вендерса. Фильмов из России в этом году представлено не было

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В этом году фестиваль проходил на фоне напряженной обстановки во Франции, с конца января охваченной протестами против пенсионной реформы правительства, предполагающей повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 22 апреля объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль из-за пенсионной реформы.

Первый Каннский фестиваль состоялся в 1946 году, а затем проходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 годов. Самым большим успехом отечественной кинематографии в Канне стал в 1958 году фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и собрала лишь в одной Франции более 5,5 млн зрителей, войдя в тройку лидеров французского проката.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Каннский кинофестиваль Франция награда режиссер

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