Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 64,44 (+6,52) Инвестиции, 26 мая, 16:33
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 62,05 (+5,75) Инвестиции, 26 мая, 16:33
AP сообщило о возможности российских бизнесменов «откупиться» от санкций Политика, 04:48
Мантуров заявил о планах привлечь к выпуску «Москвичей» компании из Китая Бизнес, 04:27
Почти четверть россиян заявили о планах отправить детей за рубеж летом Общество, 04:00
Суд в Киеве дал 14 лет военному из Крыма, который ранее служил в ВСУ Политика, 03:56
США допустили минимальное влияние на мировую экономику при дефолте России Экономика, 03:27
CNN узнал о намерении США поставить Украине системы залпового огня Политика, 02:49
Сайт госуслуг Казахстана перестал принимать заявки на ИИН от иностранцев Политика, 02:45
В ФСБ заявили о попытках «радикалов» с Украины попасть в Россию Политика, 01:54
В Белом доме исключили отмену санкций в обмен на вывоз зерна Политика, 01:50
В офисе Зеленского допустили потерю контроля над Лиманом Политика, 01:37
Медведев заявил, что Россия будет развиваться без «военного коммунизма» Экономика, 01:07
Kicker сообщил об уходе главного тренера «Динамо» Спорт, 01:03
Семин назвал новый лимит на легионеров в РПЛ решением на будущее Спорт, 01:00
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию о санкциях против КНДР Политика, 00:32
Общество ,  
0 

Почти четверть россиян заявили о планах отправить детей за рубеж летом

Около четверти детей этим летом отправится за границу — 9% поедут отдыхать с семьей, 11% — в зарубежный лагерь или летнюю школу, а 7% — на экскурсию с классом. Чуть больше детей уедут летом на дачу или в деревню к родственникам
Фото: Clara Margais / Getty Images
Фото: Clara Margais / Getty Images

Большая часть (81%) россиян собираются отправить своих детей на отдых этим летом, почти четверть из них (23%) планирует поездки за границу (в том числе по странам ближнего зарубежья). При этом 9% детей будут путешествовать за пределами России вместе с семьей, 11% отправятся в зарубежный детский лагерь или школу (например, языковую), а 4% поедут за границу в экскурсионную поездку со своим классом. Это следует из результатов исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», с которыми ознакомился РБК.

Опрос проводился с 10 по 25 мая, в нем участвовали 1,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет со всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 500 тысяч человек)

По данным исследователей, каждый четвертый россиянин этим летом  собирается отправить своего ребенка на дачу или в деревню к родственникам, а каждый седьмой (14%) — на морской курорт в России. 8% детей отправятся в оздоровительный лагерь, а 7% — в летнюю школу. Аналитики отмечают, что год назад российские оздоровительные лагеря и летние школы были вторым (18%) и третьим (13%) по популярности местом детского отдыха, самым популярным была дача (19%). 

Эксперты подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом траты на детский отдых практически не изменились. Почти половина родителей (46%) планирует потратить на летний отдых детей до 30 тыс. руб. Пятая часть россиян готовы потратить на поездки ребенка 50-75 тыс. руб., 18% — 30-50 тыс. руб. и 16% — более 75 тыс. рублей.

Более трети опрошенных (36%) целенаправленно копят деньги на летний отдых ребенка в течение года, а каждый шестой (16%) располагает необходимыми свободными средствами и откладывать ему не требуется. 15% родителей планируют одолжить деньги на поездку у родственников/друзей или взять кредит, а каждый девятый (11%) воспользуется подаренной путевкой. Каждый шестой россиянин рассчитывает получить кэшбек, который начисляется при оплате организованного детского отдыха картой «Мир».

Родители остающихся дома детей (19%) объясняют это нежеланием ребенка куда-то ехать (29% опрошенных) либо его планами поработать летом в родном городе (8%). Каждая десятая семья не может справиться с организационными вопросами: родители работают летом, отправить ребенка на отдых не с кем, а отпускать его в самостоятельную поездку родители пока не готовы.

Россияне рассказали о планах на летний отдых в условиях санкций
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Columbia Business School 6 вариантов лучше, чем 24: психолог Шина Айенгар — о парадоксе выбора
Статьи
Pro
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи

По данным экспертов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), санкции и связанные с ними ограничения авиасообщения слабо сказались на предпочтениях россиян в выборе способов летнего отдыха. Так, отдыхать дома собираются столько же жителей страны, сколько и в прошлом году — 52% опрошенных. В условиях жестких коронавирусных ограничений в 2020 году такой выбор сделали 61% опрошенных. 

На даче или садовом участке собираются отдыхать или проводить отпуск 39%. Этот показатель подрос: в прошлом году о таких планах рассказали 34% респондентов. Поездку на отдых в другой город России запланировали 39% опрошенных, на черноморское побережье Кавказа собираются поехать 12%, в Крым — 9%. За границу собираются 7% опрошенных (в прошлом году таких было 9%). 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Полина Мартынова
летний отдых каникулы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter