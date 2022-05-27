Почти четверть россиян заявили о планах отправить детей за рубеж летом

Около четверти детей этим летом отправится за границу — 9% поедут отдыхать с семьей, 11% — в зарубежный лагерь или летнюю школу, а 7% — на экскурсию с классом. Чуть больше детей уедут летом на дачу или в деревню к родственникам

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Большая часть (81%) россиян собираются отправить своих детей на отдых этим летом, почти четверть из них (23%) планирует поездки за границу (в том числе по странам ближнего зарубежья). При этом 9% детей будут путешествовать за пределами России вместе с семьей, 11% отправятся в зарубежный детский лагерь или школу (например, языковую), а 4% поедут за границу в экскурсионную поездку со своим классом. Это следует из результатов исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», с которыми ознакомился РБК.

Опрос проводился с 10 по 25 мая, в нем участвовали 1,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет со всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 500 тысяч человек)

По данным исследователей, каждый четвертый россиянин этим летом собирается отправить своего ребенка на дачу или в деревню к родственникам, а каждый седьмой (14%) — на морской курорт в России. 8% детей отправятся в оздоровительный лагерь, а 7% — в летнюю школу. Аналитики отмечают, что год назад российские оздоровительные лагеря и летние школы были вторым (18%) и третьим (13%) по популярности местом детского отдыха, самым популярным была дача (19%).

Эксперты подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом траты на детский отдых практически не изменились. Почти половина родителей (46%) планирует потратить на летний отдых детей до 30 тыс. руб. Пятая часть россиян готовы потратить на поездки ребенка 50-75 тыс. руб., 18% — 30-50 тыс. руб. и 16% — более 75 тыс. рублей.

Более трети опрошенных (36%) целенаправленно копят деньги на летний отдых ребенка в течение года, а каждый шестой (16%) располагает необходимыми свободными средствами и откладывать ему не требуется. 15% родителей планируют одолжить деньги на поездку у родственников/друзей или взять кредит, а каждый девятый (11%) воспользуется подаренной путевкой. Каждый шестой россиянин рассчитывает получить кэшбек, который начисляется при оплате организованного детского отдыха картой «Мир».

Родители остающихся дома детей (19%) объясняют это нежеланием ребенка куда-то ехать (29% опрошенных) либо его планами поработать летом в родном городе (8%). Каждая десятая семья не может справиться с организационными вопросами: родители работают летом, отправить ребенка на отдых не с кем, а отпускать его в самостоятельную поездку родители пока не готовы.

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По данным экспертов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), санкции и связанные с ними ограничения авиасообщения слабо сказались на предпочтениях россиян в выборе способов летнего отдыха. Так, отдыхать дома собираются столько же жителей страны, сколько и в прошлом году — 52% опрошенных. В условиях жестких коронавирусных ограничений в 2020 году такой выбор сделали 61% опрошенных.

На даче или садовом участке собираются отдыхать или проводить отпуск 39%. Этот показатель подрос: в прошлом году о таких планах рассказали 34% респондентов. Поездку на отдых в другой город России запланировали 39% опрошенных, на черноморское побережье Кавказа собираются поехать 12%, в Крым — 9%. За границу собираются 7% опрошенных (в прошлом году таких было 9%).