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Упоминаемость спецоперации в соцсетях и СМИ с марта снизилась вдвое

Количество упоминаний военной операции на Украине в социальных сетях снижается второй месяц, следует из данных «Медиалогии». Упоминания о ней уменьшаются и в СМИ
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Упоминаемость специальной операции на Украине в социальных сетях с 1 по 15 мая снизилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом в марте и составила 1,52 млн сообщений, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии».

По данным системы, снижение числа публикаций, посвященных военной операции, наблюдается второй месяц подряд: если 1–15 марта пользователи соцсетей сделали 3,16 млн постов, то в первой половине апреля — только 2,46 млн (меньше на 22%).

Всего с 1 марта по 22 мая россияне опубликовали 12,85 млн сообщений на тему спецоперации. Лидером по количеству публикаций стал март — за полный месяц в соцсетях появилось 6,11 млн постов, в апреле их было 4,56 млн (меньше на 25%). С 1 по 22 мая пользователи упоминали спецоперацию в 2,18 млн сообщениях, что, скорее всего, продолжит тенденцию на снижение числа публикаций. Итоговые данные появятся по окончании месяца.

Система «Медиалогия» с использованием собственных алгоритмов считала упоминание слова «спецоперация» в русскоязычном сегменте Telegram, «ВКонтакте», TikTok, Twitter, YouTube, OK, Rutube, Likee, Yappy, мессенджеров, блогов, форумов, а также в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) без учета других возможных синонимов.

Снижение числа упоминаний специальной военной операции, по данным «Медиалогии», фиксируется и в российских СМИ. Спецоперация в первой половине мая стала темой более 147 тыс. сообщений. Это на 26% меньше, чем в аналогичный период апреля, и в два раза меньше, чем в марте: 1–15 марта в СМИ было опубликовано более 305 тыс. материалов.

Всего в марте журналисты обращались к теме военной операции в более 572 тыс. сообщений, в апреле — уже в 375 тыс., а с 1 по 22 мая — в 214 тыс.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. Тогда же Роскомнадзор обязал СМИ использовать информацию о спецоперации только из официальных российских источников.

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4 марта в Кодекс об административных нарушениях были внесены поправки, предусматривающие ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП) и уголовную ответственность за фейки о вооруженных силах.

По данным ГАС «Правосудие» и портала судов общей юрисдикции Москвы, на 23 мая в суды первой инстанции поступило 1642 дела по ст. 20.3.3 КоАП. Ранее старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев говорил РБК, что посты в социальных сетях входят в число одних из самых распространенных оснований для привлечения к ответственности по этой статье.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
СМИ соцсети Интернет Военная операция на Украине
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