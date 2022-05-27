Упоминаемость спецоперации в соцсетях и СМИ с марта снизилась вдвое

Количество упоминаний военной операции на Украине в социальных сетях снижается второй месяц, следует из данных «Медиалогии». Упоминания о ней уменьшаются и в СМИ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Упоминаемость специальной операции на Украине в социальных сетях с 1 по 15 мая снизилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом в марте и составила 1,52 млн сообщений, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии».

По данным системы, снижение числа публикаций, посвященных военной операции, наблюдается второй месяц подряд: если 1–15 марта пользователи соцсетей сделали 3,16 млн постов, то в первой половине апреля — только 2,46 млн (меньше на 22%).

Всего с 1 марта по 22 мая россияне опубликовали 12,85 млн сообщений на тему спецоперации. Лидером по количеству публикаций стал март — за полный месяц в соцсетях появилось 6,11 млн постов, в апреле их было 4,56 млн (меньше на 25%). С 1 по 22 мая пользователи упоминали спецоперацию в 2,18 млн сообщениях, что, скорее всего, продолжит тенденцию на снижение числа публикаций. Итоговые данные появятся по окончании месяца.

Система «Медиалогия» с использованием собственных алгоритмов считала упоминание слова «спецоперация» в русскоязычном сегменте Telegram, «ВКонтакте», TikTok, Twitter, YouTube, OK, Rutube, Likee, Yappy, мессенджеров, блогов, форумов, а также в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) без учета других возможных синонимов.

Снижение числа упоминаний специальной военной операции, по данным «Медиалогии», фиксируется и в российских СМИ. Спецоперация в первой половине мая стала темой более 147 тыс. сообщений. Это на 26% меньше, чем в аналогичный период апреля, и в два раза меньше, чем в марте: 1–15 марта в СМИ было опубликовано более 305 тыс. материалов.

Всего в марте журналисты обращались к теме военной операции в более 572 тыс. сообщений, в апреле — уже в 375 тыс., а с 1 по 22 мая — в 214 тыс.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. Тогда же Роскомнадзор обязал СМИ использовать информацию о спецоперации только из официальных российских источников.

Читайте на РБК Pro Pro Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Статьи Pro Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Статьи Pro Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке Статьи Pro Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Статьи

4 марта в Кодекс об административных нарушениях были внесены поправки, предусматривающие ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП) и уголовную ответственность за фейки о вооруженных силах.

По данным ГАС «Правосудие» и портала судов общей юрисдикции Москвы, на 23 мая в суды первой инстанции поступило 1642 дела по ст. 20.3.3 КоАП. Ранее старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев говорил РБК, что посты в социальных сетях входят в число одних из самых распространенных оснований для привлечения к ответственности по этой статье.