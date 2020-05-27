Мэр Черкасс подал на Зеленского в суд за слово «бандит»

Фото: Анатолий Бондаренко / Facebook

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Liga.net со ссылкой на заявление адвоката истца Дениса Цыпина.

«Мы все помним, что несколько дней назад Зеленский назвал Бондаренко «бандитом». Вот ответ на это», — пояснил адвокат.

«Прошу взыскать с президента Украины Зеленского Владимира Александровича в пользу Бондаренко Анатолия Васильевича моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривны», — говорится в заявлении истца.

Конфликт начался после того, как с 1 мая в Черкассах ослабили карантин, несмотря на то, что принятые правительством страны ограничительные меры еще действовали. Полиция завела уголовное дело. Мэра Черкасс поддержали его коллеги из Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и Львова Андрей Садовый.

Бондаренко заявил, что готов сопротивляться из-за конфликта с центральной властью. 20 мая Зеленский назвал эти слова популизмом. Он уточнил, что не знает, как о нем говорить, «когда у городского головы 19 уголовных дел».