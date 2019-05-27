Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

В России вступили в силу правила уведомления правообладателей о сносе объектов недвижимости, построенных в границах зон с особыми условиями использования территорий

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Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам. Например, если зона с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) не предназначена для строительства объектов из-за подземных сооружений или зон электропередач, органы местного самоуправления должны оперативно проинформировать собственника об этом.

Если режим ЗОУИТ из соображений безопасности запрещает или ограничивает нахождение объектов капстроительства, то информированием собственников и нанимателей недвижимости должен заниматься правообладатель объекта или органы государственной власти.

Уведомление о сносе объекта недвижимости или его необходимой реконструкции в течение шести месяцев со дня вступления в силу правительственного постановления должно быть направлено правообладателю по почте. В течение десяти рабочих дней после этого аналогичное сообщение должно быть размещено на официальном сайте органа власти, принявшего решение об установлении ЗОУИТ, или в районной газете.

Если же сносить придется многоквартирный дом, то уведомление должно быть размещено в общедоступных местах: на досках объявлений или на дверях подъездов. В нем должны быть указаны сведения о документе, согласно которому устанавливается ЗОУИТ, а также сведения о документе, который определяет ее режим, обоснование необходимости сноса объекта.

Кроме того, должны быть названы органы государственной власти или местного самоуправления, обязанные возмещать убытки, связанные со сносом или необходимой реконструкцией здания или строения.

В Федеральной кадастровой палате добавили, что, если уведомление публикуется через официальные каналы органов власти, оно должно быть дополнено перечнем адресов зданий, которые подлежат сносу.