Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В остальных случаях граждане имеют право оспорить требование заплатить налог или штраф, говорится в поступившем в РБК сообщении Федеральной кадастровой палаты.

Таким образом ведомство отреагировало на появившиеся в СМИ сообщения о том, что в связи​ со вступившим в этом году в силу законом о садоводстве и огородничестве чиновники и сотрудники налоговых органов начали требовать от россиян оформлять теплицы и платить налоги. А ​за нелегально установленные хозпостройки ​якобы стали требовать штрафы. Проверить эту информацию просила депутат Ирина Яровая.

Замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова пояснила, что федеральный закон никак не меняет порядок кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. Теплицу необходимо вносить в ЕГРН, если сооружение отвечает признакам недвижимости. «Теплица должна быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Под налоговую базу попадают только постройки, являющиеся объектами недвижимости (имеющие капитальный фундамент), площадью от 50 кв м», — подчеркнула Семенова и добавила, что такие постройки чаще всего используются в коммерческих целях.

Соответственно, не зарегистрированные как недвижимость постройки не облагаются налогом — собственник имеет право оспорить требование заплатить за такую теплицу налог или штраф, резюмировала Семенова.​