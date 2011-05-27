По факту перестрелки с боевиками в Дагестане возбуждено дело

В Дагестане 26 и 27 мая произошли два столкновения с боевиками, в ходе которых был убит сотрудник полиции. По факту перестрелки в селе Нечаевка Кизилюртовского района возбуждено уголовное дело в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Накануне около 18:00 мск на окраине села Нечаевка сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий установили местонахождение члена незаконного вооруженного формирования Джамалутдина Шарапудинова. На предложение сдаться преступник открыл огонь и был ликвидирован.

Сегодня в селении Чонтаул сотрудники полиции вступили в бой с вооруженными преступниками. Боевики заблокировались в частном доме и оказали ожесточенное сопротивление. В ходе перестрелки один из сотрудников полиции был убит. В настоящий момент операция по ликвидации преступников продолжается.

О потерях со стороны боевиков пока не сообщается. По окончании спецоперации будет принято решение о возбуждении уголовного дела.