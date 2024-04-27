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Economist предупредил о двукратном росте числа смертей от лихорадки денге

Economist: в 2024 году от лихорадки денге погибнет не менее 40 тыс. человек
С 2000 года смертность от лихорадки денге выросла в два раза и, по прогнозу, достигнет 40 тыс. случаев, пишет The Economist. По данным издания, вирус может распространиться на южную часть Европы и США
Фото: Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

В 2024 году от лихорадки денге погибнет по меньшей мере 40 тыс. человек, пишет The Economist. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2000 году летальным исходом обернулось около 20 тыс. случаев заболевания.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. К его симптомам относятся высокая температура, интоксикация, сыпь, увеличение лимфатических узлов. Тяжелые случаи протекания заболевания сопровождаются кровотечением и падением кровяного давления до опасно низких давлений. Передачу инфекции среди людей осуществляют комары.

The Economist со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что ежегодно лихорадку денге выявляют у 100 млн человек в мире. Наибольшее число случаев заболеваний фиксируют в Латинской Америке. В 2000-2005 годы там ежегодно заболевали около 535 тыс. человек, в 2023 — 4,6 млн, а в 2024-м — уже 5,9 млн.

По данным издания, при нынешних климатических тенденциях вирус распространится на значительные части южной Европы и США, подвергая риску заражения лихорадкой денге еще 2 млрд человек. Комары чувствительны к небольшим изменениям температуры, их ареал обитания расширяется по мере потепления на планете, пишет The Economist. Еще одним условием их распространения издание называет урбанизацию.

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге в Россию
Общество
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС
«Мир должен готовиться к интенсивному распространению лихорадки. Хотя богатое северное полушарие подвержено большему риску, наиболее пострадавшими районами окажутся бедные страны», — говорится в статье. Вместе с тем издание отмечает, что число случаев заболевания растет намного быстрее, чем смертность. Эти меры обходятся бюджету примерно в $35 млн в год или $6 на одного жителя.

В феврале Роспотребнадзор исключал возможность завоза лихорадки денге в Россию. По данным ведомства, на пунктах пропуска через границу установлена система «Периметр», которая выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний.

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Теги
Юлия Овчинникова
ВОЗ лихорадка Денге смертность Латинская Америка
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