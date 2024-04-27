Суд отклонил иск к лидеру Aerosmith с обвинениями в сексуальном насилии

Иск подала Жанна Беллино, которая обвинила Стивена Тайлера в домогательстве в момент, когда ей было 17, а ему 27. Против музыканта подала иск еще одна женщина, их связь началась, когда ему было 25, а ей 16. Тайлер отверг обвинения

Стивен Тайлер (Фото: Emma McIntyre / Celebrity Fight Night / Getty Images)

Федеральный суд на Манхэттене отклонил иск 66-летней Жанны Беллино против фронтмена Aerosmith 76-летнего Стивена Тайлера, которого женщина обвинила в сексуальном насилии, сообщает Foх News.

В иске шла речь о событиях 1975 года, когда Беллино было 17, а Тайлеру 27. Женщина утверждала, что музыкант удерживал ее в телефонной будке, целовал, трогал грудь и гениталии, пытался снять одежду, а также имитировал половой акт с ней. Беллино сопротивлялась. Тайлер отвергал ее обвинения.

Это был уже второй иск женщины к музыканту. Первый, как и повторный, был отклонен. Основанием было то, что поведение Тайлера не представляло «серьезного риска нанесения физических травм». Подать третий иск или внести правки в предыдущие женщина по решению суда не сможет.

Адвокат Тайлера Дэвид Лонг-Дэниелс сказал, что судья «тщательно соотнес факты и закон». Это все, что мы можем требовать от любого судьи», — отметил юрист в разговоре с Reuters. Со стороны Беллино комментариев получено не было.

Это не единственный иск к Тайлеру с обвинениями в сексуальном насилии. Еще один подала в 2022 году 66-летняя Джулия Мисли (Холкомб). Она утверждает, что музыкант, с которым она познакомилась в 1973 году, несколько раз вступил с ней в интимную связь, когда ей было 16, а ему 25, а затем предложил ее матери стать законным опекуном Джулии. При этом Тайлер якобы «не выполнил этих обещаний, вместо этого продолжал путешествовать с ней, насиловать и снабжать алкоголем и наркотиками». Мисли также заявила, что в 1975 году забеременела от музыканта, однако он якобы настоял на аборте, используя при этом угрозы.

Тайлер отвергал обвинения: он говорил, что связь была по обоюдному согласию и потребовал отозвать иск. Он сказал, что Мисли «никогда не получала никаких травм» от него, что он испытывал к ней чувства и собирался жениться, а также стал ее опекуном.