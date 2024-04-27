В Томске глава мусорного оператора назвал депутатов «экосексуалами»

Глава томского мусорного оператора и местные депутаты давно конфликтуют друг с другом, дело дошло до иска о защите чести. На заседании Думы руководитель оператора назвал депутатов-критиков «экосексуалами», они возмутились

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Томске директор регионального оператора по вывозу мусора «Спецавтохозяйство» (САХ) Михаил Курилов назвал критиковавших его депутатов городской Думы «экосексуалами», передают «Вести-Томск». Это произошло на заседании местного парламента при обсуждении вывоза мусора и поставки новой техники для САХ.

«Все эти «экосексуалы» из городской думы, которые были против и делали все, чтобы этого не было. Удалось ситуацию переломить. Сейчас машины есть, они едут. Слава богу, с вывозом решили», — сказал Курилов.

В октябре прошлого года глава САХ подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к четырем городским депутатам, критиковавшим его работу, в том числе Евгению Каверзину и Василию Еремину. Депутаты призывали снять его с должности из-за неэффективного использования бюджетных средств и жалоб на плохой вывоз мусора от горожан. Каверзин опубликовал соответствующую петицию на Change.org, также было направлено обращение в адрес врио мэра Томска Михаила Ратнера. Курилов потребовал взыскать с ответчиков 500 тыс. руб.

Еремин рассказал РБК, что суд первой инстанции депутаты выиграли, 7 мая будет рассмотрение апелляционной жалобы. По словам депутата, «видимо, это сильно раздражает господина Курилова и определенное его окружение».

На заседании, где было произнесено слово «экосексуал», депутаты задавали Курилову много вопросов, отметил Еремин. По его словам, САХ убирает 25% территории города, только Кировский район (всего их четыре), но количество техники осталось то же. Сейчас на 100 млн руб. были закуплены новые мусоровозы. «Я думаю, что он попытается вывозить своевременно и площадки будут в чистоте», — надеется Еремин.

Председатель постоянной комиссии по охране окружающей среды томской Думы Игорь Лютаев в разговоре с РБК сказал, что возмущен словами Курилова: «Экосексуалы» — несколько унизительный посыл. Мне было неприятно, что такое высказывание было допущено». Он также считает, что сложилась неправильная ситуация, когда региональный оператор постоянно просит деньги на технику из бюджета города, «он должен работать самостоятельно».

РБК направил запрос в «Спецавтохозяйство города Томска».