Россияне выкидывали в мусор деньги, документы и домашних питомцев

Во время сортировки мусора сотрудники находили домашних питомцев, в том числе котят и черепах, документы и деньги, драгоценности, сочинения Брежнева

Сотрудники мусоросортировочных линий находят среди предметов, которые выбрасывают россияне, деньги и документы, старинные предметы, коллекции открыток, лыжи, гитары, фотоаппараты и фамильные драгоценности. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Однако, к сожалению, есть и бесчеловечные находки: иногда сортировщики спасают выброшенных котят, черепах и других животных», — рассказал Буцаев. РЭО провел исследование региональных операторов по вывозу отходов.

В группе компаний в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик» отметили, что домашних питомцев находят каждый месяц, животных выхаживают, опекают и находят им новых хозяев. Представители регионального оператора «Хартия» также сообщили, что часто находят животных на сортировках: «Как-то приехал целый мешок с котятами, пять штук, совсем маленьких. Мы их тоже выкормили и оставили жить на заводе».

Одна из наиболее частых находок — деньги. В «Хартии» сообщили, что однажды обнаружили на ленте барсетку с документами, которую украли у мужчины при взломе его машины. Впоследствии находку вернули хозяину.

На сортировочных линиях находили также тома произведений Леонида Брежнева «Ленинским курсом», значки СССР, выпуски журнала «Огонек» 1970-х годов, гармонь середины XIX века, казачью шашку, инкрустированная серебром и бирюзой и т. д.

По данным РЭО, с начала так называемой мусорной реформы доля коммунальных отходов, отправляющихся на переработку, выросла более чем в шесть раз, с 2 почти до 13%. Мусорная реформа стартовала в России в 2019 году, по итогам 2018-го в стране было образовано 66 млн т ТКО, из них на утилизацию (то есть переработку, или введение во вторичный оборот) было направлено 2%, остальные 98% захоронили на мусорных полигонах. В 2023 году было образовано 46 млн т ТКО. Из них сортировку прошли более половины — около 53%.