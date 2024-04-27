В Москве назвали дату начала отключений горячей воды

На время отключений, которые начнутся в середине мая, будут проводиться профилактические работы: перекладка труб, ремонт тепловых станций и внутридомовых систем тепло- и водоснабжения. Завершить их планируют к концу августа

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С 14 мая в столице начнут отключать горячую воду для проведения профилактических работ, сообщил «РИА Новости» заммэра города Петр Бирюков.

«Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», — сказал он.

Необходимые работы планируется завершить к 25 августа.

На сайте mos.ru сказано, что отключения не будут длиться более 10 суток. Рекомендуется перекрыть горячую воду на время отключения, чтобы счетчик учитывал расход только используемой холодной воды.

Во время отключений коммунальщики проводят перекладку трубопроводов, ремонтируют тепловые станции и внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Холодная вода в это время поступает по резервным трубам.

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил 27 апреля о завершении в столице отопительного сезона. Бирюков рассказал, что предстоит отключить теплоснабжение более чем в 74 тыс. зданий (из них 34 тыс. жилых домов). Отключение начнется именно с них, затем социальные объекты, промышленные и административные здания.