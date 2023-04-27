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Умер один из родоначальников скандальных ток-шоу Джерри Спрингер

В США умер один из родоначальников скандальных ток-шоу Джерри Спрингер
На пике популярности «Шоу Джерри Спрингера» на телеканале NBC, которое выходило в эфир 27 лет, обходило в рейтингах «Шоу Опры Уинфри». Главными темами программы были конфликты в жизни простых американцев
Джерри Спрингер
Джерри Спрингер (Фото: Rob Kim / Getty Images)

В США в возрасте 79 лет умер ведущий одного из самых скандальных и прибыльных телевизионных ток-шоу в истории американского телевидения Джерри Спрингер, сообщает Variety.

«Спрингер мирно скончался в четверг в своем доме в пригороде Чикаго после непродолжительной болезни», — сообщило издание.

«Шоу Джерри Спрингера» на телеканале NBC выходило в эфир 27 лет, первый его выпуск состоялся в 1991 году.

На пике своей популярности в 1998 году передача Спрингера обошла по популярности знаменитое «Шоу Опры Уинфри», собрав у экранов 12 млн зрителей.

Дневная разговорная передача, которую вел Спрингер, начиналась довольно «прилично», хотя к тому времени дневные эфиры на телеканалах страны становились все грубее и провокационнее, пишет Variety. Стремление быстро подняться в рейтингах привело к тому, что Спрингер и его новый продюсер Ричард Доминик внесли значительные изменения в формат для привлечения большой дневной аудитории.

Основным содержанием разговоров на программе стали семейно-бытовые проблемы нижних социальных слоев американского общества: супружеская измена, гомосексуальность, трансгендерность, различные сексуальные девиации, психические расстройства. Причем участники шоу часто устраивали в студии потасовки, в том числе с участием женщин, использовали ненормативную лексику, которую в эфире «запикивали».

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Спрингер родился в Англии, в семье еврейских беженцев из Германии. Обе его бабушки погибли в нацистских концентрационных лагерях.

В январе 1949 года, когда Спрингеру было всего 5 лет, семья эмигрировала в США, поселившись в штате Нью-Йорк. Он и его сестра Эвелин выросли в маленькой квартире. Спрингер получил степень бакалавра политологии в Тулейнском университете в Луизиане в 1965 году, в 1968 году он получил степень доктора философии в Северо-Западном университете.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ток-шоу американское телевидение некролог
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