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Умер старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц

Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Шютц умер в возрасте 102 лет
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В возрасте 102 лет умер бывший охранник концлагеря Заксенхаузен, сообщила немецкая газета Spiegel. Причина смерти не уточняется. Немецкое издание его имя не раскрывает, но Би-би-си уточняет, что речь идет о Йозефе Шютце. Также телекомпания называет Шютца старейшим человеком, осужденным по делу о нацизме.

Суд в Германии в 2022 году приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения, признав его виновным в соучастии в убийстве более 3500 заключенных. Судья Удо Лехтерманн решил, что Шютц, работая охранников, поддерживал массовое уничтожение узников, в 1942-1945 годы «сознательно и добровольно» участвуя в их убийстве.

Адвокат Шютца Стефан Уотеркамп подал апелляцию сразу после вынесения приговора. В апелляционном заявлении утверждалось, что ранее деятельность надзирателя концлагеря не считалась достаточным основанием для осуждения за пособничество и подстрекательство к преступлениям нацистов.

Во время судебного процесса Йозеф Шютц отрицал свою вину. По словам обвиняемого, во время Второй мировой войны он работал на ферме, а не в концлагере. После изучения ряда документов суду удалось доказать, что Шютц действительно работал в охране Заксенхаузена.

Заксенхаузен — нацистский концлагерь, расположенный в городе Ораниенбург (федеральная земля Бранденбург). На территории лагеря погибли свыше 100 тысяч человек. Заксенхаузен был освобожден Красной Армией в 1945 году.

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Теги
Анастасия Перелыгина
концлагерь Вторая мировая война нацисты Германия
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