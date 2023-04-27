Гран-при московского кинофестиваля получил бразильский фильм «Три брата»

Обладателем «Золотого святого Георгия», гран-при 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), стала картина «Три брата» режиссера Франсиско Папарелья из Бразилии. Церемония награждения проходит в кинотеатре «Россия» в четверг вечером, передает корреспондент РБК.

«Победитель нашего фестиваля — фильм с сильной историей, замечательной актерской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается мощный, душераздирающий фильм. Жюри присуждает приз фильму «Три брата» режиссера Франсиско Папарелья», — сказал во время церемонии награждения председатель жюри основного конкурса ММКФ индийский режиссер Рахуль Равель.

Папарелья, получая награду, поблагодарил жюри фестиваля, отметив, что для него честь получать награду с учетом того, какие «невероятные картины» были представлены в конкурсе.

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