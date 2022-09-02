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Иранская драма получила главный приз ММКФ-2022
Кадр из фильма «Без предварительной договоренности» (2022)
Картина «Без предварительной договоренности» иранского режиссера Бехруза Шоайби получила главный приз Московского международного кинофестиваля. Об этом в ходе церемония закрытия фестиваля объявил председатель жюри, актер Евгений Миронов.
«Победил, как всегда, профессионализм и смелость, поэтому главный приз за лучший фильм «Без предварительной договоренности», режиссер Бехруз Шоайби, Иран», — сказал Миронов.
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