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Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Сова»

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Сова» по иску Минюста
Минюст требовал ликвидировать правозащитный центр, основанный в 2002 году, из-за проведения 24 мероприятий вне региона регистрации. Мосгорсуд исковое заявление министерства удовлетворил
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление столичного управления Министерства юстиции о ликвидации правозащитного центра «Сова» (признан иноагентом), сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Иск от Минюста о ликвидации правозащитного центра поступил в Мосгорсуд 20 марта. «Сова» сообщала, что основным нарушением признали проведение мероприятий вне региона регистрации (центр зарегистрирован в Москве). Минюст насчитал 24 таких мероприятия за три года, в том числе участие в конференциях ОБСЕ.

В центре заявили, что не согласны с позицией Минюста и намерены оспорить ее в суде.

Минюст внес «Сову» в реестр иностранных агентов в конце декабря 2016 года. В ведомстве отметили, что при внеплановой документарной проверке был установлен факт соответствия центра признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента. Вплоть до 2016 года «Сова» неоднократно была получателем грантов президента. 

В сентябре 2022 года движение «Ветераны России» попросило Генпрокуратуру, СК и ФСБ ликвидировать центр «Сова». В ноябре того же года Минюст издал распоряжение о внеплановой проверке. Ее провели в январе 2023 года.

Руководитель «Совы» Александр Верховский, который до 2022 года входил в президентский Совет по правам человека, не исключал, что интерес к «Сове» был вызван критикой «неправомерного применения антиэкстремистского законодательства».

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Любовь Порываева Любовь Порываева
«Сова» Мосгорсуд Минюст правозащитники ликвидация
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