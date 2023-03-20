Минюст потребовал ликвидировать правозащитный центр «Сова»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
МИД Украины назвал главное ожидание от визита Си Цзиньпина в Москву Политика, 15:48
Эксперты рассказали, какие ТЦ Москвы пустуют более чем наполовину Недвижимость, 15:46
МИД назвал условия приостановки участия России в зерновой сделке Политика, 15:39
МВД напомнило об автоматическом продлении водительских прав на три года Общество, 15:31
Путин призвал отправлять грузы по зерновой сделке не в «сытые страны» Политика, 15:28
«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в третьем матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 15:28
Зеленый сезон. Какие криптовалюты подорожают сильнее всего Крипто, 15:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:13
Казахстан впервые отправил нефть в Баку через Каспийское море Бизнес, 15:13
ООН назвала самые счастливые страны мира Life, 15:12
Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в Донбассе Политика, 15:05
Митрополит УПЦ прибыл в офис Зеленского из-за выселения монахов из лавры Общество, 14:58
Основатель группы Cream Soda провалился под лед на Волге Политика, 14:53
Почему мы ссоримся из-за политики: объясняет социальный психолог Pro, 14:49
Политика ,  
0 

Минюст потребовал ликвидировать правозащитный центр «Сова»

Минюст потребовал ликвидировать признанный иноагентом правозащитный центр «Сова»
В Мосгорсуд 20 марта поступил иск от Минюста России о ликвидации правозащитного центра «Сова» (внесен в реестр иностранных агентов). По данным самого центра, иск был отправлен 10 марта
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции потребовало ликвидировать правозащитный центр «Сова», признанный иноагентом, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Иск [Минюста с требованием ликвидировать Центр «Сова»] Мосгорсудом зарегистрирован сегодня. Дата слушаний пока не назначена», — сообщил представитель суда. В Мосгорсуде заявили, что иск от министерства поступил 20 марта, а не 10 марта, как указано на сайте центра.

«Сова» сообщила, что основным нарушением признали проведение мероприятий вне региона регистрации (центр зарегистрирован в Москве). Минюст насчитал 24 таких мероприятия за три года, в том числе участие в конференциях ОБСЕ.

В центре заявили, что не согласны с позицией Минюста и намерены оспорить ее в суде.

В сентябре 2022 года движение «Ветераны России» попросило Генпрокуратуру, СК и ФСБ проверить центр «Сова». В ноябре того же года Минюст издал распоряжение о внеплановой проверке. Ее провели в январе 2023 года.

В центре рассказали, что давление на него началось в том числе за его критику «неправомерного применения антиэкстремистского законодательства».

Читайте на РБК Pro
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Ежедневное кардио и конструктор Lego: как Дэвид Бекхэм заботится о себе
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell

Минюст России внес «Сову» в реестр иностранных агентов в конце декабря 2016 года. В ведомстве отметили, что при внеплановой документарной проверке был установлен факт соответствия центра признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента.

Согласно информации на сайте центра, он был основан в октябре 2002 года группой сотрудников информационно-исследовательского центра «Панорама» и членов Московской Хельсинской группы. Центр занимается проблемами расизма и ксенофобии, вопросами «религии в светском обществе», а также борьбой с нарушением прав человека.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Мосгорсуд Минюст иноагент «Сова»
Материалы по теме
Информационно-аналитический центр «Сова» внесли в список иноагентов
Политика
Минюст признал иноагентами Гуриева, Гершензона и Всемирный фонд природы
Политика
Всемирный фонд природы оспорит включение в реестр иноагентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter