Минюст потребовал ликвидировать правозащитный центр «Сова»

В Мосгорсуд 20 марта поступил иск от Минюста России о ликвидации правозащитного центра «Сова» (внесен в реестр иностранных агентов). По данным самого центра, иск был отправлен 10 марта

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Министерство юстиции потребовало ликвидировать правозащитный центр «Сова», признанный иноагентом, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Иск [Минюста с требованием ликвидировать Центр «Сова»] Мосгорсудом зарегистрирован сегодня. Дата слушаний пока не назначена», — сообщил представитель суда. В Мосгорсуде заявили, что иск от министерства поступил 20 марта, а не 10 марта, как указано на сайте центра.

«Сова» сообщила, что основным нарушением признали проведение мероприятий вне региона регистрации (центр зарегистрирован в Москве). Минюст насчитал 24 таких мероприятия за три года, в том числе участие в конференциях ОБСЕ.

В центре заявили, что не согласны с позицией Минюста и намерены оспорить ее в суде.

В сентябре 2022 года движение «Ветераны России» попросило Генпрокуратуру, СК и ФСБ проверить центр «Сова». В ноябре того же года Минюст издал распоряжение о внеплановой проверке. Ее провели в январе 2023 года.

В центре рассказали, что давление на него началось в том числе за его критику «неправомерного применения антиэкстремистского законодательства».

Минюст России внес «Сову» в реестр иностранных агентов в конце декабря 2016 года. В ведомстве отметили, что при внеплановой документарной проверке был установлен факт соответствия центра признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента.

Согласно информации на сайте центра, он был основан в октябре 2002 года группой сотрудников информационно-исследовательского центра «Панорама» и членов Московской Хельсинской группы. Центр занимается проблемами расизма и ксенофобии, вопросами «религии в светском обществе», а также борьбой с нарушением прав человека.