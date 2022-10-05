ФСБ рассекретила документы о воевавших против Гитлера словаках

Жители оккупированной территории современной Словакии в 1944 году объединялись в отряды и помогали советской разведке и диверсионным группам в борьбе против гитлеровской Германии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на рассекреченные архивные материалы ФСБ.

Так, в 1944 году на фоне продвижения Красной Армии в сторону Германии в Европе усилились антигитлеровские настроения, сказано в документах. В Словакии 29 августа 1944 началось восстание, протестующие выступали за деоккупацию страны и ликвидацию марионеточного правительства. Протестующих было порядка 60 тыс. из них 15 тыс. были партизанами. В рядах последних состояли 3 тыс. граждан СССР.

Среди них, в свою очередь, были служащие оперативных групп четвертого Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР, которое в годы Великой Отечественной войны руководило разведывательно-диверсионной работой органов госбезопасности в тылу немецких войск.

По данным опергруппы НКГБ под командованием майора государственной безопасности Виктора Карасева, немецкие военные захватили все гарнизоны на территории Словакии, где находились от 200 до 2 тысяч словацких солдат и офицеров. Их заподозрили в неблагонадежности. Военнослужащих решили разоружить и отправить в концентрационные лагеря.

Карасев по просьбе словацких офицеров сформировал из словаков боевые отряды и распорядился противостоять немецким солдатам. 8 сентября 1944 года начальник четвертого Управления НКГБ СССР Павел Судоплатов доложил народному комиссару государственной безопасности СССР Всеволоду Меркулову, что за два дня Карасев сформировал 20 боевых отрядов из словацких солдат и офицеров, в которые в качестве боевого ядра входили от пяти до десяти человек из советской опергруппы.

На следующий день Судоплатов сообщил руководству НКГБ, что опергруппа Карасева и еще несколько групп начали создавать партизанские отряды и боевые группы из офицеров и солдат словацкой армии, которые не хотят сотрудничать с Германией.

В 1939 году Германия оккупировала Чехословакию, в состав которой тогда входили земли современной Словакии. На ее территории создали Протекторат Богемии и Моравии и марионеточную Словацкую Республику. Последнюю страны Оси (Германия, Италия и Япония) считали союзным независимым государством. Это было связано с тем, что в 1938 году доминирующей политической силой в Словакии стала Словацкая народная партия Глинки — Партия словацкого национального единства. Объединение было ультраправым и разделяло фашистскую идеологию. После образования Словацкой республики в 1939 году оно стало единственной легальной партией. Оба государственных образования прекратили свое существование весной 1945 года.