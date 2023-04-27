Глава ФТС заявил, что таможня разучилась «работать на бумаге»

С февраля 2022 года на системы ФТС ежедневно в среднем идет по три-четыре DDoS-атаки, заявил Давыдов. В апреле ведомство сообщало о сбое в единой информационной системе

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цифровизация при всех своих плюсах имеет и минусы, и если что-то случится с электронной системой, должен быть план действий, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на международном форуме «Налоговая экосистема: люди и технологии», передает корреспондент РБК.

«За год с начала спецоперации мы отразили около 1,2 тыс. DDoS-атак, то есть три-четыре атаки в день идет на нашу систему. Понятно, что наши оппоненты хотят повалить торговую систему России. Санкции не работают. Как ни ограничивай, все равно торговля идет. Что надо делать? Давайте сломаем систему, которая обеспечивает торговлю. Такие попытки мы видим ежедневно», — сказал Давыдов.

Он отметил, что у цифровизации при всех ее положительных сторонах, таких как ускорение и упрощение процессов, есть и минусы.

«Мы разучились работать на бумаге, если завтра что-то будет с электронной системой — надо подумать, что мы будем делать», — заявил врио главы ФТС.

В феврале ФТС сообщила о DDoS-атаках на ее внешние информационные сервисы. Тогда единая информационная система не была затронута, однако атаки отразились на работе информоператоров, в частности «Альта-Софта». Инфраструктура компании несколько часов подвергалась мощной непрерывной DDoS-атаке. В результате произошли сбои в работе системы электронного декларирования. Позже обмен данными с таможенными органами был восстановлен.

В апреле сбой коснулся уже единой информационной системы. ФТС объяснила неполадки «внешним воздействием на IТ-ресурсы».

В мае 2022 года Давыдов в интервью РБК рассказывал, что сейчас каждая третья таможенная декларация выпускается автоматически, без участия инспектора. По его словам, цифровизация позволяет ведомству в режиме реального времени отслеживать все основные параметры таможенного оформления: сколько деклараций по импорту и экспорту, какая нагрузка на должностных лиц, уровень автоматизации, сроки оформления и ряд других параметров.

Автоматический выпуск декларации не превышает пяти-десяти минут. И благодаря автоматизации процесса «подкупить таможенника стало сложнее», поскольку центры электронного декларирования «не предполагают личных контактов с участниками внешнеэкономической деятельности, все взаимодействие идет в электронном виде», говорил Давыдов.

Он подчеркивал, что одновременно ФТС развивает системы информационной безопасности, в частности, в работе используется так называемый криптошлюз, который отсекает все атаки и не пропускает вирусы.