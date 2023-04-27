Глава ФТС заявил, что таможня разучилась «работать на бумаге»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 16:11
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 16:05
Премьер Молдавии предупредил о штрафах за георгиевскую ленту 9 Мая Общество, 15:56
Теннисиста отстранили за допинг после глотка воды из бутылки друга Спорт, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:49
Россиянина арестовали по делу о госизмене Политика, 15:48
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 15:42
Ипотечные пузыри и уход от доллара. Главное с конференции РБК Финансы, 15:42
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Circle нашла замену банку Signature для конвертации USDC в фиатные валюты Крипто, 15:40
МИД вручил дипломату США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам Политика, 15:37
В Bank of America указали подходящее время для инвестиций в золото Инвестиции, 15:34
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана Политика, 15:32
ФСБ впервые обнародовала рассекреченные документы о самоубийстве Гитлера Общество, 15:30
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:29
Глава ФРС США в беседе с пранкерами оценил санкции и похвалил Набиуллину Политика, 15:28
Общество ,  
0 

Глава ФТС заявил, что таможня разучилась «работать на бумаге»

Врио главы ФТС Давыдов: кибератаки по таможне опасны из-за потери опыта работы «на бумаге»
С февраля 2022 года на системы ФТС ежедневно в среднем идет по три-четыре DDoS-атаки, заявил Давыдов. В апреле ведомство сообщало о сбое в единой информационной системе
Руслан Давыдов
Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цифровизация при всех своих плюсах имеет и минусы, и если что-то случится с электронной системой, должен быть план действий, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на международном форуме «Налоговая экосистема: люди и технологии», передает корреспондент РБК.

«За год с начала спецоперации мы отразили около 1,2 тыс. DDoS-атак, то есть три-четыре атаки в день идет на нашу систему. Понятно, что наши оппоненты хотят повалить торговую систему России. Санкции не работают. Как ни ограничивай, все равно торговля идет. Что надо делать? Давайте сломаем систему, которая обеспечивает торговлю. Такие попытки мы видим ежедневно», — сказал Давыдов.

Он отметил, что у цифровизации при всех ее положительных сторонах, таких как ускорение и упрощение процессов, есть и минусы.

«Мы разучились работать на бумаге, если завтра что-то будет с электронной системой — надо подумать, что мы будем делать», — заявил врио главы ФТС.

В феврале ФТС сообщила о DDoS-атаках на ее внешние информационные сервисы. Тогда единая информационная система не была затронута, однако атаки отразились на работе информоператоров, в частности «Альта-Софта». Инфраструктура компании несколько часов подвергалась мощной непрерывной DDoS-атаке. В результате произошли сбои в работе системы электронного декларирования. Позже обмен данными с таможенными органами был восстановлен.

В апреле сбой коснулся уже единой информационной системы. ФТС объяснила неполадки «внешним воздействием на IТ-ресурсы».

Читайте на РБК Pro
Как освободить компанию от административной ответственности
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией

В мае 2022 года Давыдов в интервью РБК рассказывал, что сейчас каждая третья таможенная декларация выпускается автоматически, без участия инспектора. По его словам, цифровизация позволяет ведомству в режиме реального времени отслеживать все основные параметры таможенного оформления: сколько деклараций по импорту и экспорту, какая нагрузка на должностных лиц, уровень автоматизации, сроки оформления и ряд других параметров.

Автоматический выпуск декларации не превышает пяти-десяти минут. И благодаря автоматизации процесса «подкупить таможенника стало сложнее», поскольку центры электронного декларирования «не предполагают личных контактов с участниками внешнеэкономической деятельности, все взаимодействие идет в электронном виде», говорил Давыдов.

Он подчеркивал, что одновременно ФТС развивает системы информационной безопасности, в частности, в работе используется так называемый криптошлюз, который отсекает все атаки и не пропускает вирусы.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Инна Деготькова Инна Деготькова
ФТС DDos-атаки цифровизация Руслан Давыдов
Материалы по теме
ФТС сообщила о сбое в информационной системе из-за «внешнего воздействия»
Общество
Путин поддержал предложение о создании цифрового удостоверения личности
Политика
Эксперты зафиксировали рост числа DDoS-атак из Индии
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter