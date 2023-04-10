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ФТС сообщила о сбое в информационной системе из-за «внешнего воздействия»
ФТС сообщила о сбое в единой информационной системе из-за внешнего воздействия
Сбой наблюдается в работе единой информационной системы таможенников, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.
«Сегодня с 6:00 в работе единой информационной системы таможенных органов фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено», — говорится в сообщении.
Ведомство объяснило это внешним воздействием на ИТ-ресурсы. Специалисты, в том числе правоохранительного блока, устраняют сбой, добавили в ФТС.
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