ФТС сообщила о сбое в единой информационной системе из-за внешнего воздействия

ФТС сообщила о сбое в информационной системе из-за «внешнего воздействия»

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Сбой наблюдается в работе единой информационной системы таможенников, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

«Сегодня с 6:00 в работе единой информационной системы таможенных органов фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено», — говорится в сообщении.

Ведомство объяснило это внешним воздействием на ИТ-ресурсы. Специалисты, в том числе правоохранительного блока, устраняют сбой, добавили в ФТС.

Материал дополняется