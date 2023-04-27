СК сообщил о взрыве под Петербургом «неустановленного устройства»

По факту инцидента в Павловске возбуждено уголовное дело. По официальным данным, не пострадали ни люди, ни лошади

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Взрыв в Петербурге, о котором сообщили местные жители, произошел из-за неустановленного устройства. Об этом говорится в сообщении СК по Петербургу.

Он произошел 26 апреля «в заброшенном здании в Павловске, на территории ТЭЦ». Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1. УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По этой статье грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Об инциденте, который произошел накануне возле конного клуба «Ковбой», местные жители начали сообщать в районе полуночи. Издание «Фонтанка» сообщало о воронке диаметром 6 м и глубиной 1,5 м.

Глава Пушкинского района Санкт-Петербурга Андрей Чепуров в своем Telegram назвал случившееся «взрывом» и заверил, что пострадавших в результате не было.

В конно-спортивном клубе «Ковбой» сообщили, что с «лошадками все хорошо», «люди целы и невредимы». Случившееся на странице клуба во «ВКонтакте» объяснили следующим образом: «Прилетел камень в крышу, мелкими осколками повредило тент манежа, это, пожалуй, самое неприятное последствие случившегося».