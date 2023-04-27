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В конном клубе под Петербургом повредило крышу после взрыва

В конном клубе в городе Павловске в Петербурге повредило крышу после взрыва
Накануне около полуночи жители Пушкинского района сообщили о взрыве. Эпицентр находился рядом с конным клубом в Павловске. РБК в нем рассказали, что «прилетел камень, повредил крышу». СМИ писали о повреждении осколками
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В конном клубе «Ковбой» в Павловске (Пушкинский район Санкт-Петербурга) после сообщений о звуке взрыва и повреждении клуба осколками рассказали РБК, что «прилетел камень, повредил крышу». «Фонтанка» пишет, что кровлю пробило после громкого звука, похожего на взрыв. Источник взрыва был не на территории клуба.

«РИА Новости» сообщает, что осколками повредило крышу конюшни и манежа в клубе «Конный двор». «У нас ничего не случилось, случилось где-то рядом. К нам прилетели осколки», — сообщила собеседница агентства.

Лошади не пострадали, уточнили сотрудники клуба «Фонтанке». Инцидент произошел во время вечерней кормежки.

По данным издания, эпицентр взрыва находился в 300 м от конноспортивного клуба «Ковбой», рядом с которым располагалось заброшенное здание ТЭЦ. Сейчас на его месте образовалась воронка диаметром шесть метров и полтора метра в глубину, сообщает «Фонтанка». Сотрудники правоохранительных органов до сих пор обследуют территорию заброшенной котельной.

Как сообщает издание, жители Пушкина и Пушкинского района во многих его частях после 23:00 26 апреля слышали взрыв. По словам очевидцев, из-за этого дома трясло, дребезжали стекла. «Фонтанка» пишет о десятках сообщений от жителей в экстренные службы. Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС обследовали город, но по состоянию на половину первого ночи 27 апреля ничего не нашли.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

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Елена Чернышова, Анастасия Серова Анастасия Серова
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