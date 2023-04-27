В Японии российского моряка приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой

Павел Добрянский, третий помощник капитана российского судна «Амур», которое два года назад столкнулось с японской шхуной, получил три года условно, он будет отбывать наказание только в случае повторного нарушения

Третий помощник капитана российского судна «Амур» Павел Добрянский окружным судом Асахикава в Японии приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет, сообщает «РИА Новости».

В мае 2021 года «Амур», вышедший из сахалинского порта Корсаков к острову Хоккайдо, в японский город Момбецу, в 23 км от него столкнулся с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Погибли три из пяти находившихся на ней рыбаков, на «Амуре» пострадавших не было.

Добрянского задержали в июне 2021 года, ему предъявили подозрения в халатности и ненадлежащем управлении судном.

Как сообщил агентству адвокат моряка Нориаки Накамура, моряк признан виновным, но отбывать наказание в тюрьме будет только в случае повторного нарушения — тогда нынешний срок прибавят к новому. Кроме того, уточнил юрист, Добрянского депортируют в Россию, поскольку у него нет японской визы, он имеет только паспорт моряка.

Капитанe «Дай-хати Хокко-мару», Теруйоши Йошиоку, указывало Kyodo, предъявили те же обвинения, что и Добрянскому. Японца приговорили к трем годам условно.