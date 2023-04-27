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В Госдуме заявили о необходимости разработать новый Уголовный кодекс

Крашенинников: после обновления КоАП нужно заняться разработкой нового Уголовного кодекса
Депутат Крашенинников заявил, что после завершения разработки нового кодекса об административных правонарушениях нужно будет начать работу над новым уголовным. Ранее он называл УК «лоскутным одеялом», а КоАП — «стеной плача»
Павел Крашенинников
Павел Крашенинников (Фото: Пресс-служба Совета Федерации / РИА Новости)

После систематизации законодательства об административных правонарушениях в России стоит начать работу по обновлению Уголовного кодекса, заявил в интервью «Российской газете» депутат Госдумы и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать. Конечно, лучше вместе, но не понимаю, кто с этим может справиться», — сказал он.

Работа по КоАП и кодексу административного судопроизводства уже идет в Минюсте, отметил Крашенинников. По его словам, КоАП находится «на первом месте по противоречивости и разношерстности». Депутат отметил, что разработка идет «активно», но не нужно устраивать «спешку».

Уголовный кодекс России был принят в 1996 году, кодекс об административных правонарушениях — в 2001-м.

В феврале 2022 года Крашенинников в интервью RTVI говорил, что УК в России — это «лоскутное одеяло», а КоАП — «какая-то стена плача», так как в них вносятся «несистемные» поправки. Он призвал одновременно обновить оба кодекса, поскольку существует преюдиция, то есть административное нарушение в определенной ситуации становится уголовным.

Разработка нового КоАП идет уже несколько лет. Минюст представлял несколько проектов, многие положения которых были подвергнуты критике. В январе этого года ведомство заявило, что продолжает работу над новыми кодексами. Этим занимается межведомственная рабочая группа с участием представителей более 100 государственных органов и организаций.

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Минюст указал, что планирует провести «систематизацию и гуманизацию действующего законодательства об административных правонарушениях», усилить его профилактическую роль и эффективность регуляторной функции. Одним из направлений является снижение административной нагрузки на бизнес, отметило ведомство.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
КоАП УК Павел Крашенинников
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