В Госдуме заявили о необходимости разработать новый Уголовный кодекс

Депутат Крашенинников заявил, что после завершения разработки нового кодекса об административных правонарушениях нужно будет начать работу над новым уголовным. Ранее он называл УК «лоскутным одеялом», а КоАП — «стеной плача»

Павел Крашенинников (Фото: Пресс-служба Совета Федерации / РИА Новости)

После систематизации законодательства об административных правонарушениях в России стоит начать работу по обновлению Уголовного кодекса, заявил в интервью «Российской газете» депутат Госдумы и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать. Конечно, лучше вместе, но не понимаю, кто с этим может справиться», — сказал он.

Работа по КоАП и кодексу административного судопроизводства уже идет в Минюсте, отметил Крашенинников. По его словам, КоАП находится «на первом месте по противоречивости и разношерстности». Депутат отметил, что разработка идет «активно», но не нужно устраивать «спешку».

Уголовный кодекс России был принят в 1996 году, кодекс об административных правонарушениях — в 2001-м.

В феврале 2022 года Крашенинников в интервью RTVI говорил, что УК в России — это «лоскутное одеяло», а КоАП — «какая-то стена плача», так как в них вносятся «несистемные» поправки. Он призвал одновременно обновить оба кодекса, поскольку существует преюдиция, то есть административное нарушение в определенной ситуации становится уголовным.

Разработка нового КоАП идет уже несколько лет. Минюст представлял несколько проектов, многие положения которых были подвергнуты критике. В январе этого года ведомство заявило, что продолжает работу над новыми кодексами. Этим занимается межведомственная рабочая группа с участием представителей более 100 государственных органов и организаций.

Минюст указал, что планирует провести «систематизацию и гуманизацию действующего законодательства об административных правонарушениях», усилить его профилактическую роль и эффективность регуляторной функции. Одним из направлений является снижение административной нагрузки на бизнес, отметило ведомство.