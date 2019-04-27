В Минобороны опровергли массовое недовольство погонами среди десантников

Массового срывания погон курсантами училища в Рязани не было. В Минобороны заявили, что недовольство цветом погон выразили всего несколько человек

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам работы комиссии военного ведомства в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище в Министерстве обороны выяснили, что информация СМИ о срывании погон курсантами не соответствует действительности, сообщает «РИА Новости».

«Однозначно установлено, что никакого «срывания погон» курсантами не было. Все распространенные об этом отдельными лицами слухи в социальных сетях, позже ими же удаленные, абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Не обнаружила комиссия и массового недовольства курсантами цветом погон на полевой форме десантников. Ее представители обнаружили пятерых курсантов, которые были недовольны из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании. Вину за это в Минобороны возложили на командиров и начальников. Объясняется это тем, что они не довели до подопечных содержание нормативных документов.

В Минобороны уточнили, что в соответствии с приказом главы ведомства Сергея Шойгу на парадной и повседневной форме положены погоны небесного цвета. В то же время на полевой форме положены погоны исключительно защитного цвета «для обеспечения безопасности военнослужащих в боевых условиях».