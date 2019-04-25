В Госдуме опровергли изменение цвета погон в рязанском училище ВДВ

Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов опроверг смену погон у курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, передает «Говорит Москва».

«Произошла плановая, согласно приказу начальника гарнизона, смена формы одежды в связи с началом летнего периода обучения», — рассказал он. По его словам, в камуфлированной форме вставки на погоны выполнены в зеленом цвете для маскировки. «Никакой речи о голубых погонах в повседневной форме одежды не шло», — сказал Шаманов.

Он добавил, что, по его информации, инициаторами срыва погон стали четверо курсантов, которых отчислили за недисциплинированность.

В Рязанском десантном училище в разговоре с РБК отказались от комментариев, посоветовав обратиться в Минобороны.