В Госдуме опровергли изменение цвета погон в рязанском училище ВДВ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,79 +0,47 EUR Бирж. 72,23 +0,47 Brent 74,98 +0,74% USD Нал. 65,27 64,30 EUR Нал. 72,71 71,70 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1145 -0,0011 BTC/USD Бирж. 5 476,83 +0,63 IMOEX 2 562,26 -0,65% RTSI 1 245,64 -1,45% DJIA 26 358,45 -0,90% Nasdaq 8 094,26 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
Синоптики назвали 25 апреля самым теплым днем с начала года Общество, 17:24 ТАСС сообщил о задержании экс-главы входящего в «Роскосмос» предприятия Общество, 17:12 Что иностранные ретейлеры думают о российских арендодателях Pro, 17:10 «Потом снова в офис»: писатель Василий Аккерман — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 17:08 МИД счел закон об украинском языке противоречащим Конституции Украины Политика, 17:08 Глава Миноброны КНДР предложил заключить мир на Корейском полуострове Политика, 17:02 В Госдуме опровергли изменение цвета погон в рязанском училище ВДВ Общество, 16:53 Бывший главный тренер ЦСКА договорился о контракте с «Ак Барсом» Спорт, 16:45 Власти Узбекистана опровергли запрет на ношение георгиевских лент Политика, 16:42 Передвижной бизнес без ошибок: с чего начать, на чем экономить РБК и ГАЗ, 16:42 МИД назвал приехавших из ДНР и ЛНР де-факто жителями России Политика, 16:36 Жители ЛНР и ДНР получат российские пенсии только при переезде в Россию Экономика, 16:24 Медведев поручил проработать вопрос о трудовом дне жительниц сел Общество, 16:22 Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 16:12
Общество ,  
0 
В Госдуме опровергли изменение цвета погон в рязанском училище ВДВ

Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов опроверг смену погон у курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, передает «Говорит Москва».

«Произошла плановая, согласно приказу начальника гарнизона, смена формы одежды в связи с началом летнего периода обучения», — рассказал он. По его словам, в камуфлированной форме вставки на погоны выполнены в зеленом цвете для маскировки. «Никакой речи о голубых погонах в повседневной форме одежды не шло», — сказал Шаманов.

Он добавил, что, по его информации, инициаторами срыва погон стали четверо курсантов, которых отчислили за недисциплинированность.

В Рязанском десантном училище в разговоре с РБК отказались от комментариев, посоветовав обратиться в Минобороны.

Ранее СМИ сообщили, что десятки курсантов рязанского училища принесли сорванные погоны к памятнику генералу Василию Маргелову. Rzn.info со ссылкой на источник писало, что две недели назад в училище объявили об изменении традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый.
Теги: ВДВ, Курсанты, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter