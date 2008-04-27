Ученые приоткрыли тайну черных дыр

Американские ученые заявляют, что им удалось раскрыть некоторые секреты черных дыр - сверхплотных космических образований, которые поглощают все на своем пути - другие звезды и даже свет.

В материале, опубликованном в журнале Nature, говорится, что исследователи выяснили, каким образом черные дыры излучают потоки частиц на скорости, близкой к световой.

По мнению специалистов Бостонского университета США, потоки зарождаются, разгоняются и фокусируются в магнитном поле на периферии космического объекта. До этого астрономы лишь предполагали, что черная дыра извергает частицы плазмы по спирали, но теперь они уверены в правильности своей догадки.

Представитель университета Мичигана, который тоже принимал участие в этом исследовательском проекте, пояснил, что разгон материала в черной дыре напоминает процессы, происходящие в реактивном двигателе.

О черной дыре, которая, по одной из гипотез, скрывается в центре Млечного Пути, астрономам известно крайне мало. Исследователи из Бостона говорят, что им удалось проникнуть в тайны этих небесных монстров глубже, чем когда-либо. В своей работе они использовали все имеющиеся на вооружении человечества телескопы. Исследователям удалось засечь момент выпуска черной дырой пучка частиц.

Научные обозреватели Би-би-си говорят, что, несмотря на открытие, ученые по-прежнему далеки от понимания происходящего внутри черной дыры. Более того, говорят они, если выводы теоретиков верны, то человек на самом деле никогда не сможет заглянуть в сердцевину этого космического объекта.

Термином "черная дыра" наука обязана американскому физику Джону Арчибальду Уилеру. Впервые он употребил это словосочетание на научной конференции в декабре 1967 года. Ранее подобные объекты в англоязычной научной литературе называли "сколлапсировавшие звезды", а в русскоязычной - "застывшие звезды".

Совсем недавно Д.Уилер ушел из жизни. Он умер 13 апреля 2008 года в возрасте 96 лет от пневмонии.