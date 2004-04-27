Надувной бассейн для слоненка

Служители австрийского зоопарка установили для своего питомца - маленького слоненка - детский надувной бассейн, чтобы малышу было где охладиться неожиданно жаркой весной.

11-месячный малыш Монгу является гордостью венского зоопарка Шёнбрунн – одного из самых крупных в мире. Как рассказывает директор зоопарка Гельмут Печланер, Монгу быстро привык к альпийскому климату. Но неожиданно жаркие дни, сменившие долгую и затяжную зиму, застали сотрудников зоопарка врасплох. Для слоненка не успели выкопать бассейн, где ему было бы легче переносить лучи палящего солнца. Тогда на помощь пришла смекалка. Работники зоопарка решили, что их подопечный мало чем отличается от человеческих детенышей и прикупили для него обычный надувной бассейн.

Монгу быстро освоил подарок и, по всей видимости, нисколько не возражает против того, чтобы плескаться в человеческом бассейне.

по материалам Ananova