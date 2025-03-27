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Общество ,  
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В России создадут единый реестр нуждающихся в жилье

Сведения об очередях на жилье для разных категорий граждан соберут на общей платформе. Власти рассчитывают, что такая система позволит своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи нуждающимся гражданам
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал создание единого реестра, в котором будут храниться данные о гражданах, которые стоят в очереди на жилье, а также сведения о субсидиях и соцвыплатах на приобретение или строительство квартир или домов.

Выступая на заседании правительства, Мишустин отметил, что сейчас данные о категориях граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий, содержатся в разных информационных системах — в федеральных, региональных или муниципальных. А решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание.

Для того чтобы сделать очередь нуждающихся в жилье «прозрачной и открытой», в России планируют создать единый реестр. «Рассчитываем, что эти изменения в законодательство ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья. А также позволят своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи таким гражданам», — сказал Мишустин (цитата по сайту правительства).

Единый цифровой реестр граждан, которые стоят в очереди на жилье от государства, Минстрой начал тестировать еще в 2021 году. Предполагалось, что система станет агрегировать на одной платформе информацию по всем категориям граждан, входящим в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В августе прошлого года ведомство представило проект поправок в Жилищный кодекс, согласно которому размещать информацию о нуждающихся в жилье будут как органы власти, так и органы местного самоуправления. Данные будут верифицироваться в другие государственные информационные системы, чтобы исключить риски нецелевого использования средств, выделяемых на улучшение условий проживания, говорилось в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

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Милена Костерева
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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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