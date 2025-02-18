Минстрой предложил внедрить единую платежку за коммуналку

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Минстроей выступает за идею ввести в России единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), заявил в ходе заседания комитета Госдумы по ЖКХ министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров (с поставщиками ресурсов — РБК)», — сказал Файзуллин.

Сейчас гражданам обычно приходят квитанции сразу от нескольких ресурсоснабжающих компаний. Эксперт Народного фронта Павел Склянчук в разговоре с ТАСС отметил, что инициатива ведомства столкнется с проблемой: счета по капитальному ремонту домов приходят по квартирам, а платежки за ЖКУ отправляют непосредственно на имя собственника жилья.

Ранее в Минстрое неоднократно сообщали о планах внедрить в стране единый платежный документ.

В частности, в январе 2023 года ведомство обсуждало эту меру, в министерстве отмечали, что инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций. Минстрой считал, что нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной и повысит собираемость платы за ЖКУ.