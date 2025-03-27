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У самолета Ан-124 в Минводах загорелось шасси во время посадки

Шасси Ан-124 загорелись при посадке в Минеральных водах, возгорание ликвидировали, никто не пострадал. По данным Baza, на борту могли находиться 24 человека
Самолет Ан-124 &laquo;Руслан&raquo;
Самолет Ан-124 «Руслан» (Фото: Максим Боговид / РИА Новости)

Шасси грузового самолета Ан-124 «Руслан» загорелось в ходе посадки самолета в аэропорту Минеральных Вод, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«В 6:15 (совпадает с московским — РБК) при посадке борта государственной авиации произошло возгорание стойки шасси. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Борт отбуксирован к месту стоянки», — рассказали там.

В аэропорту добавили, что задержек рейсов на вылет и прилет нет.

Согласно онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, задерживается вылет самолетов в Санкт-Петербург и Саранск, а также посадка бортов из Калининграда, Пскова и Тбилиси.

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Самолет Ан-124 авиакомпании &laquo;Волга-Днепр&raquo; на территории аэропорта Толмачево
По данным телеграм-канала Baza, предварительно, на борту находились 24 человека, борт прилетел из одной из африканских стран. Экипаж состоял из восьми человек, пишет телеграм-канал «112».

Ан-124 «Руслан» — один из крупнейших в мире грузовых самолетов, который может перевозить сверхтяжелые и крупногабаритные грузы массой до 120 т. Он входит в парк авиакомпании «Волга-Днепр».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Россия Минеральные Воды Ставропольский край Ан-124 шасси возгорание самолет
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