«Волга-Днепр» приостановила полеты Ан-124 после инцидента в Новосибирске

Самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» на территории аэропорта Толмачево (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила полеты своих Ан-124 из-за инцидента, произошедшего 13 ноября в Новосибирске, сообщила РБК пресс-секретарь группы компаний «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

Ан-124-100 «Руслан» — один из крупнейших в мире грузовых самолетов, который может перевозить сверхтяжелые и крупногабаритные грузы массой до 120 т. В парке авиакомпании «Волга-Днепр» насчитывается 12 таких самолетов.

Инцидент произошел 13 ноября. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево. Самолет получил повреждения двигателя и фюзеляжа, были частично разрушены шасси и крылья. На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал.

Позднее следствие установило, что во время полета у самолета отказал второй из четырех двигателей и перестали работать средства связи. После этого командир принял решение экстренно посадить воздушное судно в ручном режиме.