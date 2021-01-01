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«Волга-Днепр» приостановила полеты Ан-124 после инцидента в Новосибирске

Самолет Ан-124 авиакомпании &laquo;Волга-Днепр&raquo; на территории аэропорта Толмачево
Самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» на территории аэропорта Толмачево (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила полеты своих Ан-124 из-за инцидента, произошедшего 13 ноября в Новосибирске, сообщила РБК пресс-секретарь группы компаний «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

Ан-124-100 «Руслан» — один из крупнейших в мире грузовых самолетов, который может перевозить сверхтяжелые и крупногабаритные грузы массой до 120 т. В парке авиакомпании «Волга-Днепр» насчитывается 12 таких самолетов.

Аварийная посадка Ан-124 в Новосибирске. Полное видео
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Инцидент произошел 13 ноября. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево. Самолет получил повреждения двигателя и фюзеляжа, были частично разрушены шасси и крылья. На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал.

Позднее следствие установило, что во время полета у самолета отказал второй из четырех двигателей и перестали работать средства связи. После этого командир принял решение экстренно посадить воздушное судно в ручном режиме.

Ан-124 новости авиапроисшествие
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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