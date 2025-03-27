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Общество ,  
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Ученые обнаружили экосистему под айсбергом размером с Воронеж. Фотографии

Появились фото экосистемы, обнаруженной учеными под отколовшимся айсбергом
Океанологи обнаружили под отколовшимся айсбергом отдельную подводную экосистему: гигантских морских пауков, ледяных рыб, осьминогов и медуз. Жизнь на глубине более 1 км — в фотогалерее РБК

Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute
Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute

Команда исследователей под руководством специалистов калифорнийского Института океана Шмидтов изучила участок морского дна, освободившийся после откола айсберга в середине января, сообщает National Geographic.

Айсберг A-84 площадью около 500 кв. м (сравнимо с размером Чикаго или Воронежа) откололся от ледника Джоржда VI в Антарктиде 13 января. Экспедиция прибыла к месту через две недели, 25 января.

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Общество
Фото:roscosmos_gk / Telegram

На глубине около 1,1 км ученые обнаружили «калейдоскоп морской жизни»: гигантских морских пауков, ледяных рыб, осьминогов, анемоны, медуз и «лес» губок.

Обычно глубоководные экосистемы получают питательные вещества с поверхности моря, когда те оседают на дно, а эта область была покрыта льдом толщиной около 150 м, отмечает журнал.

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София Шошина София Шошина
айсберг Антарктида ученые
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