Ученые обнаружили экосистему под айсбергом размером с Воронеж. Фотографии

Океанологи обнаружили под отколовшимся айсбергом отдельную подводную экосистему: гигантских морских пауков, ледяных рыб, осьминогов и медуз. Жизнь на глубине более 1 км — в фотогалерее РБК

Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute Фото: Rov Subastian / Schmidt Ocean Institute

Команда исследователей под руководством специалистов калифорнийского Института океана Шмидтов изучила участок морского дна, освободившийся после откола айсберга в середине января, сообщает National Geographic.

Айсберг A-84 площадью около 500 кв. м (сравнимо с размером Чикаго или Воронежа) откололся от ледника Джоржда VI в Антарктиде 13 января. Экспедиция прибыла к месту через две недели, 25 января.

На глубине около 1,1 км ученые обнаружили «калейдоскоп морской жизни»: гигантских морских пауков, ледяных рыб, осьминогов, анемоны, медуз и «лес» губок.

Обычно глубоководные экосистемы получают питательные вещества с поверхности моря, когда те оседают на дно, а эта область была покрыта льдом толщиной около 150 м, отмечает журнал.