Ученые обнаружили экосистему под айсбергом размером с Воронеж. Фотографии
Команда исследователей под руководством специалистов калифорнийского Института океана Шмидтов изучила участок морского дна, освободившийся после откола айсберга в середине января, сообщает National Geographic.
Айсберг A-84 площадью около 500 кв. м (сравнимо с размером Чикаго или Воронежа) откололся от ледника Джоржда VI в Антарктиде 13 января. Экспедиция прибыла к месту через две недели, 25 января.
На глубине около 1,1 км ученые обнаружили «калейдоскоп морской жизни»: гигантских морских пауков, ледяных рыб, осьминогов, анемоны, медуз и «лес» губок.
Обычно глубоководные экосистемы получают питательные вещества с поверхности моря, когда те оседают на дно, а эта область была покрыта льдом толщиной около 150 м, отмечает журнал.
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