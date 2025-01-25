«Роскосмос» показал спутниковое фото крупнейшего в мире айсберга
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок крупнейшего в мире айсберга А23а, движущегося в сторону Великобритании. Фото сделал аппарат «Метеор-М».
В госкорпорации отметили, что айсберг приближается к британскому острову Южная Георгия на юге Атлантического океана.
По последним оценкам, площадь айсберга A23a составляет 3672 кв. км, он весит почти 1 трлн т, рассказали в «Роскосмосе».
Ранее в Британской антарктической службе сообщили, что A23a после нескольких месяцев в неподвижном состоянии начал движение по морям вокруг Антарктиды. По данным ученых, айсберг после попадания в теплые воды принадлежащего Великобритании острова Южная Георгия растает.
В Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте рассказали, что в первые две недели айсберг двигался по направлению к острову, но сменил курс и стал отступать на запад. Не исключено, что айсберг пройдет мимо острова, считают исследователи.
В конце 1980-х айсберг площадью 3672 кв. км откололся от ледника Фильхнера — Ронне. Следующие 30 лет он оставался на дне моря Уэдделла. В июле 2023 года А23а начал активное движение вдоль берегов Антарктиды. Затем айсберг снова застрял в водовороте, где и находился до последнего времени.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов