 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Роскосмос» показал спутниковое фото крупнейшего в мире айсберга

Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок крупнейшего в мире айсберга А23а, движущегося в сторону Великобритании. Фото сделал аппарат «Метеор-М».

В госкорпорации отметили, что айсберг приближается к британскому острову Южная Георгия на юге Атлантического океана.

По последним оценкам, площадь айсберга A23a составляет 3672 кв. км, он весит почти 1 трлн т, рассказали в «Роскосмосе».

Гигантский айсберг двинулся в сторону острова Великобритании
Общество
Айсберг А23а

Ранее в Британской антарктической службе сообщили, что A23a после нескольких месяцев в неподвижном состоянии начал движение по морям вокруг Антарктиды. По данным ученых, айсберг после попадания в теплые воды принадлежащего Великобритании острова Южная Георгия растает.

В Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте рассказали, что в первые две недели айсберг двигался по направлению к острову, но сменил курс и стал отступать на запад. Не исключено, что айсберг пройдет мимо острова, считают исследователи.

В конце 1980-х айсберг площадью 3672 кв. км откололся от ледника Фильхнера — Ронне. Следующие 30 лет он оставался на дне моря Уэдделла. В июле 2023 года А23а начал активное движение вдоль берегов Антарктиды. Затем айсберг снова застрял в водовороте, где и находился до последнего времени.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Роскосмос айсберг спутниковые снимки
Материалы по теме
Гигантский айсберг двинулся в сторону острова Великобритании
Общество
Ученые рассказали об эвакуации станции СССР с отколовшегося айсберга А23а
Общество
Крупнейший в мире айсберг А23а вынесло на чистую воду. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
«Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Бетису» купленного за €95 млн АнтониСпорт, 21:29
Захарова назвала западной демократией угрозы Туска Орбану по теме санкцийПолитика, 21:25
Трамп запланировал отправить тысячи военных к границе с МексикойПолитика, 21:25
Протоколы составили на не вставших во время гимна в ЧеркесскеПолитика, 21:08
Гол Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата ФранцииСпорт, 20:55
Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа в отношении РоссииПолитика, 20:49
«Манчестер Сити» забили на 3-й минуте после ошибки новичка из УзбекистанаСпорт, 20:45
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Казахстан объявил в розыск блогера за оскорбление русскоязычной женщиныПолитика, 20:40
Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела СловакииПолитика, 20:33
«Роскосмос» показал спутниковое фото крупнейшего в мире айсбергаОбщество, 20:28
Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» МитюшовуБизнес, 20:23
Бывший ведущий Fox принял присягу как глава ПентагонаПолитика, 20:17
Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛСпорт, 19:59
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детейОбщество, 19:35