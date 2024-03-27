Как автобус в Курске не смог остановиться и снес несколько машин

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В Курске рейсовый автобус снес во время аварии несколько легковых автомобилей. У автобуса «ЛиАЗ», который ехал с горки, отказали тормоза. В результате он снес на перекрестке несколько легковых автомобилей и врезался в другой автобус. Как это выглядело, удалось снять на видеорегистратор автобуса. Во время аварии пострадали десять человек, а легковые машины загорелись.