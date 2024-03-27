 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры загоревшихся в Курске машин после массового ДТП

Кадры загоревшихся в Курске машин после массового ДТП
Video

В Курсе произошла массовая авария — у автобуса отказали тормоза, и он врезался в две машины, которые загорелись. Во время ДТП пострадали десять человек.

В Курске столкнулись две машины и загорелись
Общество

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Курск Пожар ДТП
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Эксперты оценили рост расходов на ипотеку на новостройку в Москве Недвижимость, 14:04
Politico узнала, что ЕС оставит €5 млрд прибыли от активов ЦБ для судов Политика, 14:03
Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника после семи суток ареста Общество, 14:03
Кадры загоревшихся в Курске машин после массового ДТП Общество, 14:02
«МегаФон» внедрил в своей сети российское транспортное оборудование Пресс-релиз, 14:02
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140 Общество, 13:56
Следствие попросило суд арестовать замглавы ФТС Политика, 13:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Курске столкнулись две машины и загорелись Общество, 13:43
Путин поручил кабмину рассмотреть производство игровых консолей в России Технологии и медиа, 13:41
Патриарх заявил о попытках столкнуть представителей двух религий в России Политика, 13:33
СК попросили расследовать организацию США терактов против России Политика, 13:32
Московские схемы не работают: как построить бизнес в Саудовской Аравии Pro, 13:32
Дерипаска продал фирму с долей в компании, которую хотел купить RBI Бизнес, 13:28
Bloomberg узнал о реакции США на слова Макрона о войсках на Украине Политика, 13:19