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Кадры загоревшихся в Курске машин после массового ДТП
В Курсе произошла массовая авария — у автобуса отказали тормоза, и он врезался в две машины, которые загорелись. Во время ДТП пострадали десять человек.
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