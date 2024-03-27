 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Замначальника СКЖД арестовали по подозрению в хищении 600 млн руб.

Замначальника СКЖД арестовали по подозрению в хищении 600 млн руб.
Замначальника подозревают в хищении средств при реконструкции Крымского узла СКЖД. По делу арестованы еще несколько фигурантов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по строительству Константина Крята, сообщает «Коммерсантъ». Информацию изданию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Крята подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК, по ней грозит до десяти лет лишения свободы). Источник издания рассказал, что действия замначальника привели к хищению около 600 млн руб. бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные работы при реализации проекта «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап». Те же данные приводит собеседник «РИА Новости».

Собеседник газеты сообщил, что в один день с Крятом также был арестован бывший управляющий строительно-монтажного треста (СМТ) № 6 АО «РЖДстрой» Виктор Харченко, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). На сайте Западного межрегионального следственного управления (МСУ) на транспорте Следственного комитета сказано, что против экс управляющего трестом (имя не называется, ведется расследование). Его подозревают в том, что он с другими лицами при выполнении работ по реконструкции Крымского узла похитили более 34 млн руб.

В пресс-службе СКЖД отказались от комментариев, РБК обратился за комментарием в Западное МСУ на транспорте СК.

Дело о хищении 200 млн руб. по «Пушкинской карте» передали в суд
Общество
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

«Коммерсантъ» отмечает, что в октябре прошлого года Западное МСУ на транспорте возбудило уголовные дела о мошенничестве в отношении директора подрядной организации ООО УК «СпецТрансСтрой» Константина Чернеги, представителей заказчика Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству Юрия Пузырева, Дмитрия Кваши и Валерия Сазонова, генерального подрядчика СМТ-6 Руслана Машкина и Александра Назаренко. В декабре в отношении последних пятерых также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
РЖД Ростов-на-Дону хищение
Материалы по теме
Экс-менеджеру РВК дали 6 лет за хищение ₽1,3 млрд под видом инвестиций
Бизнес
«Ъ» узнал о приговоре защищавшей Улюкаева адвокату за хищение $1 млн
Общество
Фигурант дела о хищениях на «Восточном» умер после драки с сокамерником
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Мамиашвили заявил, что проигравшие в Баку борцы «назад пойдут пешком» Спорт, 12:30
Эксперты назвали риски для пользователей от санкций против операторов ЦФА Крипто, 12:22
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 12:20
В Польше остановили все военные учения после гибели пяти солдат Политика, 12:20
Приложение Mir Pay пропало из Google Play Финансы, 12:19
Как устройство IoT может стать троянским конем в вашем офисе Pro, 12:16
Курс японской иены к доллару упал до минимума с 1990 года Инвестиции, 12:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Полиция начала проверку мигрантов на складе Wildberries в Электростали Общество, 12:08
Аналитики сообщили о снижении доступности новостроек в Москве Недвижимость, 12:02
Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал с 2018 года Спорт, 11:59
Samsung Pay с 3 апреля прекратит поддержку карт «Мир» Технологии и медиа, 11:49
Минтранс расширит эксперимент с беспилотными перевозками на две трассы Технологии и медиа, 11:48
Как сделка Nikon и Red может спасти «умирающий» рынок фотокамер Pro, 11:46
В полиции раскрыли, сколько мигрантов депортировали из Москвы за год Общество, 11:46