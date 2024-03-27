Замначальника СКЖД арестовали по подозрению в хищении 600 млн руб.

Замначальника подозревают в хищении средств при реконструкции Крымского узла СКЖД. По делу арестованы еще несколько фигурантов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по строительству Константина Крята, сообщает «Коммерсантъ». Информацию изданию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Крята подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК, по ней грозит до десяти лет лишения свободы). Источник издания рассказал, что действия замначальника привели к хищению около 600 млн руб. бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные работы при реализации проекта «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап». Те же данные приводит собеседник «РИА Новости».

Собеседник газеты сообщил, что в один день с Крятом также был арестован бывший управляющий строительно-монтажного треста (СМТ) № 6 АО «РЖДстрой» Виктор Харченко, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). На сайте Западного межрегионального следственного управления (МСУ) на транспорте Следственного комитета сказано, что против экс управляющего трестом (имя не называется, ведется расследование). Его подозревают в том, что он с другими лицами при выполнении работ по реконструкции Крымского узла похитили более 34 млн руб.

В пресс-службе СКЖД отказались от комментариев, РБК обратился за комментарием в Западное МСУ на транспорте СК.

«Коммерсантъ» отмечает, что в октябре прошлого года Западное МСУ на транспорте возбудило уголовные дела о мошенничестве в отношении директора подрядной организации ООО УК «СпецТрансСтрой» Константина Чернеги, представителей заказчика Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству Юрия Пузырева, Дмитрия Кваши и Валерия Сазонова, генерального подрядчика СМТ-6 Руслана Машкина и Александра Назаренко. В декабре в отношении последних пятерых также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).