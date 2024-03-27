Собянин назвал число остающихся в больницах после атаки на «Крокус»

В больницы столицы после теракта поступили 94 пациента, треть из них уже выписаны, рассказал мэр города. Всего пострадали более 180 человек, раненые поступали также в больницы Подмосковья. Жертв — 139

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столичных больницах остаются 60 человек, пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил московский мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — написал глава города.

В результате произошедшего вечером 22 марта теракта погибли 139 человек, пострадали 182. Раненых отправляли также в больницы Подмосковья. Областной Минздрав накануне, 26 марта, приводил данные о 121 пострадавшем, из которых 91 оставался в больницах столицы и области (большинство — в НИИ им. Н. В. Склифософского, горбольницах им. С. П. Боткина, Ф. И. Иноземцева и № 67 им. Л. А. Ворохобова). Еще 30 человек были выписаны.

Собянин добавил, что московские рестораны и предприятия торговли направили более 215 млн руб. семьям погибших и пострадавших, свыше 20 млн руб. на помощь этим людям собрали москвичи.

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