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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Собянин назвал число остающихся в больницах после атаки на «Крокус»

Собянин: в больницах Москвы остаются 60 пострадавших при теракте в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
В больницы столицы после теракта поступили 94 пациента, треть из них уже выписаны, рассказал мэр города. Всего пострадали более 180 человек, раненые поступали также в больницы Подмосковья. Жертв — 139
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столичных больницах остаются 60 человек, пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил московский мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — написал глава города.

В результате произошедшего вечером 22 марта теракта погибли 139 человек, пострадали 182. Раненых отправляли также в больницы Подмосковья. Областной Минздрав накануне, 26 марта, приводил данные о 121 пострадавшем, из которых 91 оставался в больницах столицы и области (большинство — в НИИ им. Н. В. Склифософского, горбольницах им. С. П. Боткина, Ф. И. Иноземцева и № 67 им. Л. А. Ворохобова). Еще 30 человек были выписаны.

Собянин добавил, что московские рестораны и предприятия торговли направили более 215 млн руб. семьям погибших и пострадавших, свыше 20 млн руб. на помощь этим людям собрали москвичи.

Посетительница концерта рассказала, как спаслась из «Крокуса»
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Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» ворвались боевики, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

Материал дополняется

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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