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Российский архив впервые показал фото с места гибели Гагарина

Российский госархив впервые показал фото с места крушения истребителя Юрия Гагарина
Архив показал фотографии фрагмента найденного на месте крушения фюзеляжа МиГ-15, а также напомнил версии авиакатастрофы учебно-тренировочного истребителя с космонавтом

Фото с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин Фото с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин Фото с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин

Российский государственный архив научно-технической документации в годовщину гибели Юрия Гагарина показал фото с места крушения его учебно-тренировочного истребителя во Владимирской области. На снимках запечатлен фрагмент фюзеляжа МиГ-15.

Гагарин и его проверяющий инструктор — летчик Владимир Серегин — вылетели с аэродрома Чкаловский 27 марта 1968 года. В 10:30 Гагарин доложил о завершении пилотажных упражнений и получил разрешение вернуться на аэродром. После этого его самолет на скорости 700 км/ч под углом 50 градусов врезался в землю неподалеку от деревни Новоселово (Киржачский район).

Архив напомнил, что в июле 1968 года аварийная комиссия сформулировала вероятную причину катастрофы как «выполнение резкого маневра для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности или отворота от шара-зонда с последующим попаданием самолета в закритические режимы полета в усложненных метеоусловиях». Многие члены комиссии, в том числе космонавты, не согласились с этими выводами и просили продолжить расследование, но никакого официального сообщения по его итогам позднее опубликовано не было.

Однако ученый Сергей Белоцерковский и космонавт Алексей Леонов возобновили изучение обстоятельств гибели Гагарина. Белоцерковский в своих книгах называл версией гибели космонавта попадание его истребителя «в спутную струю впередилетящего самолета, что привело к сваливанию в штопор». Леонов также считал эту версию истинной причиной гибели Гагарина. По его словам, Су-15, осуществлявший в этой зоне тренировочный полет, нарушил режим полета и снизился, он своим потоком вогнал самолет Гагарина в спираль. Однако, как отмечается в публикации архива, полеты истребителей в этой зоне не могли помешать самолету Гагарина.

Также называлась версия уклонения от метеозонда или столкновения с ним, однако никакого зонда в области крушения самолета не нашли. При этом, как отмечают в архиве, в пользу данной версии говорит тот факт, что на месте падения было найдено только 38% остекления фонарей кабины, то есть они могли разрушиться еще в полете.

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Член аварийной комиссии Николай Кузнецов допускал, что в полете у Серегина, который был инструктором Гагарина, мог произойти сердечный приступ с потерей сознания, в результате чего тот мог навалиться на ручку и заклинить управление. Как отметили в архиве, эта версия объясняет, почему летчики не катапультировались.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Юрий Гагарин космос истребитель
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