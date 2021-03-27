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NASA оценило риск столкновения астероида с Землей в ближайшие 100 лет

Наиболее опасный для Земли астероид Апофис был обнаружен в 2004 году. Предполагалось, что столкновение с планетой произойдет в 2029-м или 2036-м, однако позднее ученые это исключили. Оставалась вероятность столкновения в 2068 году
Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Риска столкновения Земли с астероидами в ближайшие 100 лет нет. Об этом сообщили в космическом агентстве NASA.

Специалисты агентства определили, что угрозы, исходящей от наиболее опасного для Земли астероида Апофис, который был обнаружен в 2004 году, пока нет.

Ученые, открывшие астероид, заявляли, что он может столкнуться с Землей в 2029 году. Затем они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. км от центра Земли. Позднее ученые исключили потенциальный риск столкновения Апофиса с Землей и в 2036 году.

Как отметили в NASA, до последнего момента существовала возможность столкновения астероида с Землей в 2068 году, однако проведенные 5 марта исследования, когда Апофис совершил очередной полет на расстоянии 17 млн км от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны), показали, что любую возможность столкновения в 2068 году и намного позже можно с уверенностью исключить.

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«Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере в ближайшие 100 лет. Благодаря недавним оптическим наблюдениям и дополнительным радиолокационным наблюдениям неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год. <...> Так что теперь мы можем удалить Апофис из списка рисков», — заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

Последние расчеты NASA в отношении Апофиса были сделаны с помощью 70-метровой антенны в обсерватории Голдстоун (расположена в пустыне Мохаве в южной Калифорнии), а также 100-метрового телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Голдстоун вел прием сигнала, а Грин-Бэнк производил «бистатический эксперимент», который удвоил силу принимаемого сигнала.

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Эксперты оценили опасность приближающихся к Земле астероидов
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Фото:Alexander Gerst / ESA / Getty Images

Предыдущие радиолокационные наблюдения показали, что Апофис имеет «двулопастный», или похожий на арахис, вид. Как отметили в NASA, это относительно обычная форма для околоземных астероидов диаметром более 200 метров. В настоящее время ученые работают над улучшением понимания скорости вращения астероида и оси, вокруг которой он вращается. Эти данные позволят определить ориентацию астероида относительно Земли, когда он войдет в гравитационное поле нашей планеты в 2029 году, что может изменить состояние вращения.

13 апреля 2029 года астероид Апофис пройдет на расстоянии 32 тыс. км от поверхности Земли — это меньше, чем расстояние геосинхронных спутников. Во время этого сближения Апофис будет виден наземным наблюдателям в Восточном полушарии без помощи телескопа или бинокля, отметили в NASA.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
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