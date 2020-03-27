СМИ сообщили о госпитализации фронтмена Rammstein из-за коронавируса

Тилль Линдеманн (Фото: Sven Mandel / Wikimedia Commons)

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из больниц Берлина, у него диагностировали коронавирусную инфекцию, пишет Bild.

По информации издания Tag 24, певца поместили в отделение интенсивной терапии, поскольку врачи обнаружили у него воспаление легких. Сейчас жизнь Линдеманна все опасности.

Артисту стало плохо вскоре после возвращения из гастрольной поездки в Москву 15 марта. Линдеманну стало плохо, у него поднялась температура, певца охватила лихорадка, пишет газета.

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