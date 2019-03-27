Путин подвинул охранника со словами «подвинься, такой здоровый». Видео

Сотрудника службы охраны, который загородил собой телекамеру, президент подвинул рукой в сторону и сказал: «Подвинься, такой здоровый»

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру. Момент попал в эфир телеканала «Россия 24». Фрагмент эфира опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула и корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

​«Подвинься, такой здоровый», — сказал глава государства с улыбкой и отодвинул рукой охранника в сторону.

После этого Путин продолжил свое обращение к спортсменам и поздравил их с успехом на соревнованиях.

Со 2 по 12 марта в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Спортсмены состязались в 11 видах спорта: