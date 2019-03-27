В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили

На 88-м году жизни в Грузии умер Нодар Мгалоблишвили. Его карьера в кино продолжалась более 50 лет, зрителям он был знаком по фильму «Формула любви». Среди его работ после распада СССР — роль в сериале «Спецназ»

Фото: ИТАР-ТАСС/ пресс-служба Inter Media Production

Советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили умер в Тбилиси в возрасте 87 лет. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Причина смерти актера не называются. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Мгалоблишвили родился в 1931 году в Тбилиси. Он начал работать в Тбилисском академическом театре им. Кота Марджанишвили в Тбилиси в 1954 году. Уже в 1958 году актер дебютировал в кино. Он снимался как в фильмах грузинских киностудий, так и на «Мосфильме». Среди его работ — многосерийный фильм 1977 года «Берега», детектив «Огарева, 6».

После распада СССР Мгалоблишвили продолжил сниматься в российском кино. В 2002 году он получил роль в сериале «Спецназ», в 2003 — снялся в продолжении, «Спецназ 2». В 2004 году снялся в роли Кощея в фильме «Чудеса в Решетове».