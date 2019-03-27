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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили
На 88-м году жизни в Грузии умер Нодар Мгалоблишвили. Его карьера в кино продолжалась более 50 лет, зрителям он был знаком по фильму «Формула любви». Среди его работ после распада СССР — роль в сериале «Спецназ»
Фото: ИТАР-ТАСС/ пресс-служба Inter Media Production

Советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили умер в Тбилиси в возрасте 87 лет. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Причина смерти актера не называются. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Мгалоблишвили родился в 1931 году в Тбилиси. Он начал работать в Тбилисском академическом театре им. Кота Марджанишвили в Тбилиси в 1954 году. Уже в 1958 году актер дебютировал в кино. Он снимался как в фильмах грузинских киностудий, так и на «Мосфильме». Среди его работ — многосерийный фильм 1977 года «Берега», детектив «Огарева, 6».

После распада СССР Мгалоблишвили продолжил сниматься в российском кино. В 2002 году он получил роль в сериале «Спецназ», в 2003 — снялся в продолжении, «Спецназ 2». В 2004 году снялся в роли Кощея в фильме «Чудеса в Решетове».

Авторы: Георгий Тадтаев, Ксения Аскерова
Теги: Грузия
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